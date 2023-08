Pedro Sanchez pourra-t-il vraiment faire reconnaître le catalan, le basque et le galicien comme langues officielles de l’UE ?

Quel est l’enjeu pour l’Espagne ?

Le catalan, le basque et le galicien sont reconnus comme langues “co-officielles” de l’Espagne aux côtés du castillan, mais ce, dans leurs régions (Communautés autonomes) respectives. Faire accéder le catalan au statut de langue officielle de l’UE “est une revendication de longue date des indépendantistes” au pouvoir en Catalogne, note Barbara Loyer, professeure à l’Institut français de Géopolitique, qui rappelle à quel point la langue est une bataille clé notamment dans l’enseignement catalan. Un combat qui provoque aussi des vagues ailleurs dans le pays, notamment au Pays basque. “L’enjeu pour les nationalistes catalans c’est d’avancer, de faire des pas irréversibles”, poursuit l’experte.

Tandis que pour M. Sanchez, l’objectif est surtout de “ne pas répéter des élections”. Quitte donc à se servir de la présidence du Conseil de l’UE qu’occupe l’Espagne jusqu’en décembre 2023 pour tenter de faire plaisir aux partis régionaux qui peuvent l’aider à rester au pouvoir.

Est-ce une demande inédite ?

On compte actuellement vingt-quatre langues officielles de l’Union pour vingt-sept États membres, qui en partagent donc certaines (le français pour la Belgique et la France, le Grec pour la Grèce et Chypre, etc.). Cela garantit aux citoyens le droit de communiquer avec les institutions européennes et d’accéder aux documents de l’UE dans une langue officielle de leur pays.

Longtemps, l’irlandais, langue officielle de l’Irlande avec l’anglais, a été soumis à un statut quelque peu particulier. Lorsque ce pays a rejoint l’UE en 1973, seuls les traités européens étaient traduits en irlandais. En 2007, à la demande de Dublin, il est devenu une langue officielle de l’UE, mais il a fallu des années avant que tous les documents officiels soient rendus disponibles dans cette langue, faute de personnel formé – un problème qui pourrait aussi d’ailleurs se poser dans le cas du catalan, du basque et du galicien. Ce n’est qu’en 2022 que cette dérogation de traduction en irlandais a été supprimée.

Outre cette exception, une langue s’inscrit en général comme langue officielle de l’UE en même temps que l’adhésion du pays auquel elle est liée à l’UE. Ce qui rend donc l’initiative de Pedro Sanchez quelque peu originale…

Quelle est la procédure à suivre ?

Le ministre espagnol des Affaires étrangères et européennes, José Manuel Albares, a déjà adressé au Conseil de l’UE la demande officielle pour faire reconnaître le catalan, le basque et le galicien comme langues officielles. Mais la modification du règlement européen à ce sujet nécessite l’unanimité des vingt-six autres États membres. L’Espagne mettra sans doute ce sujet à l’agenda de la réunion des ministres des Affaires européennes, le 19 septembre.

Pourquoi est-ce un sujet sensible ?

Mais certains risquent d’être peu enclins à donner du grain à moudre à de telles velléités, teintées de nationalisme ou de régionalisme – sans parler des frais gigantesques que l’ajout de trois langues officielles pourrait entraîner pour la traduction. Déjà en Espagne, le gouvernement de la Communauté valencienne s’est indigné de “l’oubli” du Valencien dans la requête adressée à l’UE… “Cela ouvre une porte, sur laquelle les Bretons et les Catalans de France pourraient aussi s’appuyer, par exemple. S’il y a une telle fenêtre d’opportunité, pourquoi ne la saisiraient-ils pas ?”, note Mme Loyer, prédisant donc une réticence de Paris.

”Je ne vois pas très bien les Baltes donner leur accord”, ajoute aussi l’experte. Le russe est en effet parlé par des minorités dans ces pays (environ un quart de la population en Lettonie et en Estonie), où c’est un sujet extrêmement controversé, qui plus est dans le contexte de la guerre en Ukraine.

De manière générale, selon les chiffres du Parlement européen, 8 % des citoyens de l’UE appartiennent à une minorité nationale et environ 10 %, soit entre 40 et 50 millions d’individus, parlent une des 60 langues régionales ou minoritaires du territoire européen – qui n’ont pour la plupart pas de statut de langue co-officielle. Rien qu’en Italie, il existe douze minorités linguistiques reconnues, dont le sarde et le ladin. La Belgique reconnaît quant à elle plusieurs langues régionales endogènes, dont le wallon. Qui pourrait un jour aspirer à devenir une langue officielle de l’UE ? Pas si vite, il faudrait d’abord qu’il soit reconnu comme tel au niveau de l’État belge…