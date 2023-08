Tenerife, une région d’une diversité biologique exceptionnelle face aux flammes: "L'incendie le plus compliqué depuis au moins 40 ans"

À lire aussi

Mais tout est encore loin d’être sous contrôle. “Il faudra encore des jours pour maîtriser l’incendie”, confirme à La Libre l’Association des travailleurs de la brigade de renfort feu de forêt (ATBRIF). Selon le président Clavijo, cet incendie est en effet “le plus compliqué que nous ayons eu aux Canaries, […] au moins au cours des 40 dernières années”. Des centaines de pompiers s’activent sur le front pour empêcher les flammes d’atteindre les zones habitées, mais la chaleur et les conditions météorologiques rendent le travail plus difficile.

”Nous sommes face à un incendie qui ne s’est jamais produit auparavant aux îles Canaries”, a déclaré jeudi Victoria Palma, météorologue et conseillère du Cabildo de Tenerife. Selon elle, le vent a balayé des étincelles de matières brûlantes provoquées par l’incendie, provoquant de nouveaux foyers plus petits dans plusieurs zones.

Une zone protégée touchée

”Les pentes abruptes rendent difficile l’accès des pompiers au sol à certaines zones et la topographie difficile limite le déploiement efficace des ressources aériennes de lutte contre les incendies”, indique par ailleurs l’ingénieur forestier espagnol Celso Coco, contacté par La Libre. Selon lui, l’incendie, dont le périmètre s’étend sur 41,9 km2, touche une zone forestière au terrain très accidenté. C’est d’ailleurs l’une des préoccupations majeures des autorités.

”Cet incendie est qu’il s’est produit dans une zone d’une importance écologique exceptionnelle”, poursuit l’ingénieur forestier. Il touche en effet le Parc Naturel de la Corona Forestal, vaste aire protégée de l’archipel d’une superficie de 46 613 hectares. “La zone touchée abrite une flore et une faune très diversifiées, dont la conservation est primordiale”, insiste-t-il.

D’autres experts ont également fait part de leur inquiétude face à une possible “catastrophe naturelle de grande ampleur”. C’est le cas de Jaime Coello, chercheur au Centre des sciences et technologies forestières de Catalogne. “Les flammes détruisent des lieux d’un grand intérêt biologique, certaines des forêts les mieux préservées des îles”, a-t-il déclaré auprès du média Tenerife Weekly, ajoutant que la forêt touchée était un espace “essentiel pour la nature” de l’île.

Malgré les craintes pour la faune et la flore, Celso Coco se veut positif : “L’espèce la plus touchée, le pin des Canaries (Pinus canariensis), est un arbre qui peut se régénérer après un incendie. Le processus de rétablissement devrait donc être plus rapide que si d’autres espèces avaient été touchées”.