Le club We are_ bouscule (un peu) la tradition pour “faire rayonner la création française”

Exit les cercles traditionnels où l’on se retrouve pour discuter, refaire le monde, parler chasse ou affaires être gens bien nés ou dotés de parcours d’excellence ; le We Are_ entend fédérer des personnalités du monde des médias, du cinéma, du digital, des arts vivants, de la tech, de la mode, du luxe, du design, de la littérature lors de “talks inspirants, de moments de networking et de happenings d’artistes”. Avec un objectif bien précis : “Faire rayonner la création française”.

À lire aussi

“Un lieu de soft power”

En cette belle soirée de juillet, des dizaines d’hommes et de femmes d’une quarantaine d’années en moyenne, se pressent une coupe de champagne à la main, sur la terrasse du club en attendant le coup d’envoi des festivités. “J’ai cofondé le club avec Pierre-Eric Leibovici et Charles-Henry Tranié, du fonds d’investissement Daphni, grâce à une levée de fonds auprès d’une quarantaine d’actionnaires, rembobine le producteur de spectacles Eric Newton. Nous voulons valoriser la croissance des industries culturelles et créatives, créer des synergies, encourager le recrutement de talents. Bref, créer un lieu non pas de lobbying, mais de soft power”.

Le We Are_ entend fédérer des personnalités du monde des médias, du cinéma, du digital, des arts vivants, de la tech, de la mode, du luxe, du design, de la littérature lors de « talks inspirants, de moments de networking et de happenings d’artistes »

Il est rare que cette volonté d’influence soit assumée et affichée publiquement. Pourtant, ne nous y trompons pas : dans la plupart des cercles, les membres tentent de faire avancer leurs pions. Ce ne sont pas des amicales inoffensives. Pour faire pression sur les pouvoirs publics – tantôt pour la sauvegarde du patrimoine religieux, la défense des vieilles pierres, la lutte contre les éoliennes, etc. -, les membres d’éminents cercles parisiens s’appuient en toute discrétion sur leur réseau. Souvent avec succès : ainsi certains cercles ont obtenu des avancées significatives dans leur secteur.

L’Automobile Club de France, à l’origine du premier Code de la route, de la création de Mondial assistance et du Salon de l’Automobile, a joué un rôle crucial dans le développement de l’automobile dans le pays. Encore aujourd’hui, l’ACF se targue de “travailler avec les autorités de régulation et les législateurs pour faciliter l’adoption de nouvelles législations et technologies dans l’industrie automobile”. Dans un autre registre, c’est au Nouveau Cercle de l’Union qu’est née l’idée d’une Société des Nations et du droit de vote pour les femmes.

À lire aussi

Il est d’ailleurs amusant de constater que le We Are _ a installé ses quartiers dans un hôtel particulier (jadis siège social de Christian Lacroix) comme les autres cercles plus institutionnels de la capitale, et non dans une salle parisienne plus branchée. Comme s’ils voulaient s’inscrire dans la veine des cercles influents de la capitale. “Les fondateurs ont eu un coup de cœur pour le lieu, son jardin et sa localisation très centrale”, glisse Elsa Forin, directrice de la communication du club. On n’en doute pas.

Une soirée pour les membres du club We are_. ©Camille Hugenot

Les Napoléons font venir Obama à Paris

À l’instar du We Are_, d’autres clubs récents comptent parmi les nouveaux réseaux d’influence. Il y a le Concordance Club, dont les membres, issues de la fine fleur de la cybersécurité, se retrouvent chaque mois au Ritz pour une soirée de conférences et de réseautage. Le BigBoss est un réseau facilitateur d’affaires composé de managers et de conseils chargés de la transformation numérique, fondé il y a une douzaine d’années par Hervé Bloch, avec ses dîners, ses matinées, ses week-ends et une grande soirée annuelle.

À lire aussi

Les Napoléons ont, eux, réussi un gros coup en 2017 : faire venir l’ancien président des États-Unis Barack Obama à Paris pour une conférence animée par Stéphane Richard, le patron d’Orange, à la maison de la Radio devant 800 participants triés sur le volet. Jusque-là inconnu du grand public, en dehors du monde de la communication, ce club réunit près de 2 000 professionnels de l’innovation. Pour l’anecdote, ses membres sont appelés les “Académiciens”. Encore une référence à peine voilée à un cercle de pouvoir multiséculaire, cette fois chargé de la défense de la langue française…

Au We Are_, le concert privé commence. Les membres présents et leurs invités se déhanchent sur le parquet de l’hôtel particulier. “La journée est dédiée au business, le soir au divertissement”, glisse dans un sourire Elsa Forin.