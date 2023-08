Retours de vacances: jusqu'à 6h50 de retard après une panne SNCF

"Ça circule, avec des temps de parcours un peu plus long et des suppressions pour certains trains", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la SNCF, alors que la compagnie a fait état de retards compris entre "1h00 et 6h50" selon les TGV.

Les réparations ont été achevées vers 16h00, avec un retour à la normale prévu en fin d'après-midi.

Au moment de la panne, un TER Hendaye-Bordeaux s'est retrouvé bloqué en pleine voie et les 400 voyageurs à bord n'ont pu être pris en charge qu'aux alentours de midi, a précisé cette porte-parole, confirmant une information du quotidien régional Sud Ouest.

"Les voyageurs ont été transbordés, on les a basculés sur un autre train. Ils ont été acheminés un peu plus tard", a-t-elle indiqué, alors que le département des Landes était classé en vigilance jaune en raison des fortes chaleurs, avec 35°C enregistrés à Dax samedi après-midi selon Météo France.

Cette panne n'est néanmoins "pas liée à la chaleur", a indiqué la SNCF. "C'est une problématique technique d'un composant du câble qui a lâché."

Ce troisième week-end d'août est marqué par de nombreux déplacements de vacanciers, le service d'information routière Bison Futé ayant classé la journée de samedi rouge dans le sens des retours.