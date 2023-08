Cette "sorcière", crainte par les autorités durant la Seconde Guerre mondiale, continue de défrayer la chronique

À lire aussi

Aucune prédisposition spirituelle

Née sous le nom de Macfarlane en 1897 dans une petite ville écossaise, Helen Duncan vient d’une famille traditionnelle. Ses parents sont membres de l’église presbytérienne locale. Dès son plus jeune âge, la jeune fille ressent une profonde connexion avec la spiritualité. À l’école, les autres élèves sont souvent effrayés par ses dons et notamment par sa prétendue aptitude à prédire l’avenir. Ce n’est pas facile pour Helen de s’y intégrer et de s’y faire comprendre. En tant que membre d’une famille ouvrière, elle quitte l’école à 12 ans pour chercher du travail, afin de pouvoir aider financièrement ses parents. Elle finit par trouver un poste à l’infirmerie royale de Dundee.

Travailler en cultivant ses dons

Helen quitte le foyer familial pour se marier à l’âge de vingt ans. Elle épouse un vétéran blessé durant la Première Guerre mondiale. Bien qu’il ne possède pas les dons de son épouse, il la soutient vigoureusement. Ensemble, ils donnent la vie à 12 reprises mais seuls 6 enfants survivent. S’il est dans les mœurs de l’époque de s’occuper du foyer à temps plein, Helen décide de combiner ses tâches domestiques avec un travail à temps partiel dans une usine locale. Cette vie active ne l’empêche cependant pas de cultiver ses dons de médium. Rapidement, l’idée d’organiser des séances collectives payantes lui vient à l’esprit. Elle pourrait ainsi aider d’autres individus tout en gagnant de l’argent. Elle débute ses sessions spirituelles dans les villages environnants. Helen accompagne les personnes endeuillées en prétendant les mettre en contact avec leurs proches décédés. Ceux-ci se matérialiseraient en sortant de la bouche et du nez de la médium sous une forme de nuage appelée « ectoplasme ». Les participants pourraient alors les toucher et même leur parler.

De plus en plus d’adeptes

Au fil du temps, les séances d’Helen Duncan connaissent un succès croissant qui commence à dépasser les frontières locales. Elle décide donc, dans les années trente, de parcourir la Grande-Bretagne pour faire profiter de ses dons à plus large échelle. Si les adeptes sont de plus en plus nombreux, c’est aussi parce que la période y est propice. Effectivement, Helen Duncan décide d’élargir le spectre géographique de ses séances juste après la Première Guerre mondiale. De nombreuses personnes ont perdu des proches et trouvent du réconfort dans ces substances vaporeuses que la médium fait apparaître lors de séances prétendant être la représentation des personnes décédées. Durant ces sessions, on retrouve tant des spirites que des personnes n’ayant aucune prédisposition au paranormal. Par exemple, Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, connu pour ses capacités logiques, a participé et a cru aux capacités d’Helen Duncan.

Il n’est pas le seul puisque nombreux sont les individus qui ont témoigné des effets extraordinaires de ces séances spirituelles. Parmi ces retours d’expérience, celui de Vincent Woodcock est particulièrement frappant. Il prétend avoir vu son épouse récemment décédée à 19 reprises durant trois années de participation aux sessions de Duncan. Ne voulant pas être le seul à en profiter, il a alors proposé à sa belle-sœur de l’accompagner. La médium aurait fait apparaître leur chère disparue qui leur aurait demandé de se marier l’un avec l’autre pour « le bien de leur petite fille ». Elle aurait alors retiré la bague du doigt de son mari en la déposant dans la main de sa sœur. Les deux personnes se sont mariées dans l’année afin de respecter cette demande particulière.

Mais aussi des interrogations

Si beaucoup soutiennent, voire admirent Helen Duncan, de nombreux autres s’interrogent. Les suspicions se tournent tout particulièrement vers l'ectoplasme. En 1928, un photographe nommé Harvey Metcalfe participe à une de ces séances de spiritisme. Il décide d’enquêter en prenant des photos avec le flash pour mieux voir les ombres que Duncan prétend être celles des personnes décédées. Ces photos créent de multiples réactions puisqu’elles permettent de montrer que ces formes sont frauduleuses et entièrement fabriquées par Helen à partir de poupées en papier mâché et de draps. Suite à cela, de nombreuses théories naissent. Certains affirment que l’ectoplasme n’est qu’un morceau de coton régurgité par la médium alors que d’autres disent que celle-ci cache des tissus dans son nez afin de les faire sortir au moment opportun, ce qui expliquerait ses fréquents saignements nasaux.

Trois années après les photos de Metcalfe, la London Spiritualist alliance décide d’enquêter sur les pratiques de la médium. Les conclusions qu’elle tire vont dans le même sens que l'hypothèse émise par le photographe : l’ectoplasme n’existe pas. Les recherches de l’association londonienne montrent que celui-ci est fabriqué de toutes pièces par la médium à partir de papier, d’étamine et de blancs d’œufs. Celle-ci avale ce mélange avant la séance et le régurgite au moment opportun.

La vérité révélée au grand jour

Harry Price, chercheur en physique, décide d’aller plus loin dans les recherches sur les dons de la médium et lui demande de participer à divers tests en échange de 50 pounds. Le but: prouver de manière scientifique que les capacités de médium d’Helen Duncan sont frauduleuses. Elle participe aux tests mais ne coopère pas et refuse d’être radiographiée. Elle ira même jusqu’à s’énerver violement sur son mari et les scientifiques présents. Ils témoigneront plus tard que la médium serait devenue hystérique lors des séances et aurait arraché ses vêtements avant de s’agripper aux balustrades et s’enfuir des laboratoires. Malgré cela, Price parvient à obtenir de l’ « ectoplasme » et à l’analyser. Il conclut également que celui-ci est entièrement fabriqué par la médium Le chercheur parvient alors à reproduire exactement le même ectoplasme avec les mêmes substances que celles utilisées par Helen Duncan.

En 1933, les doutes ne seront plus seulement émis par les scientifiques mais aussi par les participants aux séances de spiritisme. Lors de l’une d’entre elles se déroulant à Édimbourg, les lumières de la pièce s'allument subitement. Les participants aperçoivent alors une figurine fabriquée à partir de sous-vêtements en jersey à la place de ce qu’Helen prétend être la matérialisation d’un de leurs proches décédés. Face à ce canular, les participants font appel aux services de police. Helen Duncan sera accusée de médiumnité frauduleuse et condamnée à une amende de 720 pounds, soit un peu plus de 800 euros. Une amende qui ne servira pas de leçon à Helen qui continuera à exercer ses dons de plus belle.

Helen Duncan et le fameux "ectoplasme" ©Creative commons

Le naufrage du HMS Barham

En 1941, Helen Duncan se retrouve au cœur d’un scandale. À la fin du mois de novembre, un navire de la Royal Navy britannique est torpillé par un sous-marin allemand. La plupart des membres de l’équipage périssent. Cependant, pour ne pas décourager les Britanniques en pleine Seconde Guerre Mondiale, la marine décide de classer ce naufrage « secret défense ». Lors d’une séance de spiritisme à Portsmouth, Helen Duncan prétend faire apparaitre un des marins décédés lors de l’accident, alors que la mère du jeune homme est présente. Les participants à la session sont sous le choc car personne, excepté les proches des victimes mis dans la confidence, n’était au courant du naufrage jusque-là. Si de possibles fuites sont à envisager étant donné que les proches des quelques 800 victimes ont été mis au courant, les autorités préfèrent ne pas prendre de risques. À l’approche du grand débarquement, elles craignent que celui-ci soit révélé et décident d’arrêter Duncan afin d’éviter ce genre d’incidents.

Janvier 1944 : l’arrestation

La police britannique s’arrange pour qu'Helen Duncan ne se doute de rien avant son arrestation. Deux agents en civil participent à une séance organisée par la médium à Portsmouth. Ils l'arrêtent alors même qu'elle entre dans sa sorte de transe et essaient même d’intercepter le prétendu ectoplasme. Helen Duncan est tout d’abord placée sous mandat d'arrêt pour vagabondage mais les magistrats estiment que cette peine n’est pas assez lourde. Ils pointent alors une loi, celle de 1735 sur la sorcellerie, et l’accusent de médiumnité frauduleuse. Helen sera inculpée de sept chefs d’accusation. Elle doit purger une peine de neuf mois de prison à Londres. La médium devient ainsi la dernière « sorcière britannique » condamnée dans le pays.

Un procès qui fait du bruit

Le procès de Duncan pour sorcellerie ébranle le système judiciaire à cause de l’absence de preuves matérielles nécessaires à la condamnation. La décision est principalement basée sur les témoignages qui varient selon les personnes appelées à la barre. La médium propose de prouver ses dons devant le jury mais cela n’est pas accepté. Le procès prend de l’ampleur dans le pays et Churchill, Premier ministre de l’époque, s’en empare afin de critiquer le processus judiciaire mis en place. Pour lui, une telle condamnation parait démesurée et les ressources ne sont pas bien utilisées. Il va d’ailleurs visiter Duncan en prison, lui faisant la promesse de l'aider. En 1951, il tient cette promesse puisque le « Witchcraft Act », c’est-à-dire l’acte qui condamne à des peines d’amendes ou d’emprisonnement pour sorcellerie, est abrogé. La même année, le Royaume-Uni reconnait le spiritisme comme religion. De nombreuses autres personnes soutiennent Helen Duncan dans ce procès et notamment les gardiens de prison qui laissent constamment la porte ouverte de sa cellule ouverte, estimant que sa condamnation est démesurée.

La "sorcière" divise encore aujourd'hui

Une fois sa peine de prison purgée, Helen Duncan reprend ses activités de spiritisme et continue à organiser des séances. Cependant, en 1956, les autorités découvrent la récidive de l’Ecossaise et organisent un nouveau raid lors d’une de ses séances. Helen Duncan est alors, une fois encore, arrêtée. Elle mourra cinq semaines après cette arrestation. Deux théories s’opposent au sujet des causes de sa mort. La première affirme que celle-ci est liée à des problèmes de santé et notamment à son obésité et ses problèmes de cœur. La seconde défend l’idée que c’est parce qu’Helen était en transe lors de son arrestation et que toucher une personne dans cet état peut causer d’importants problèmes.

Après sa mort, de nombreux livres la décrivent comme un mauvais exemple de médium, comme une fraude. Cependant, d’autres personnes la soutiennent et continuent, aujourd’hui encore, à vanter les mérites de ses activités. D’ailleurs, ses défenseurs ont demandé à de nombreuses reprises à ce qu’Helen Duncan soit graciée de sa condamnation pour sorcellerie. Cela a déjà été refusé trois fois par le parlement écossais. Les partisans continuent leurs actions en lançant des pétitions et en orchestrant diverses campagnes. Un buste en bronze à son effigie avait d’ailleurs été exposé dans la ville de Callander mais a été retiré suite aux nombreuses oppositions. Il est aujourd’hui exposé dans la Stirling Smith Art Gallery and Museum en Ecosse.