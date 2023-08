Le sauveur de Carlos Ghosn se retourne contre lui dans un nouveau documentaire: "Le séjour de Carlos en prison était de la rigolade"

Sincère ou pas? Ce que révèle la gestuelle de Carlos Ghosn

Lors de sa conférence de presse, Carlos Ghosn a parlé, beaucoup parlé. Durant un peu plus de deux heures, l'ex-patron du groupe Renault-Nissan a tenté de laver son honneur et a réglé ses comptes avec le système judiciaire japonais. Si son discours était maîtrisé, que penser de ses attitudes et de ses gestes?