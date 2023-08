Haut-Karabakh : "La seule voie valable, c'est le dialogue et le compromis", selon Lahbib

Des initiatives en vue de trouver une solution pacifique se déroulent parallèlement sous l'égide des Etats-Unis, de la Russie et de l'Union européenne. Divers contacts ont ainsi eu lieu sous la houlette du président du Conseil européen, Charles Michel. Ils n'ont pas encore permis d'aboutir à un règlement pacifique, mais ils devraient reprendre à la rentrée et, selon la ministre belge, les derniers pourparlers à Bruxelles "ont montré qu'un accord était à portée de main".

"La Belgique est profondément préoccupée par la détérioration des conditions humanitaires dans la région du Haut-Karabakh", a-t-elle ajouté.

Mme Lahbib a eu en début de matinée un entretien avec des représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Depuis décembre, l'Azerbaïdjan bloque l'accès au corridor de Latchine qui relie l'Arménie au Haut-Karabakh au nom de motifs sécuritaires. La famine et la maladie menacent les 120.000 habitants de cette enclave, peuplée très majoritairement d'Arméniens qui sont privés de biens de première nécessité du fait de ce blocus, avertissent tant l'Arménie que plusieurs ONG. La ministre belge a repris à son compte cet avertissement.

"Il incombe aux autorités azéries de garantir la sécurité et la liberté de circulation afin que la crise ne s'aggrave pas", a-t-elle souligné.

Erevan accuse Bakou de pratiquer "un nettoyage ethnique" de cette région dont il a repris le contrôle à l'Arménie à l'automne 2020. M. Mirzoyan a répété mardi cette accusation. Peu importe, à ses yeux, la plateforme de discussion qui permettra de résoudre le conflit, ce qui compte, c'est le respect des engagements pris, a-t-il insisté. Or, ce n'est pas le cas, à l'entendre. "L'important, c'est que les engagements pris dans ces rencontres soient respectés. Sur le terrain, on ne voit pas la réalisation de ces engagements", a-t-il affirmé avant de faire remarquer que, jusqu'à présent, "on n'avait pas entendu de déclaration publique de l'Azerbaïdjan sur l'intégrité territoriale de l'Arménie".

Selon lui, le droit à la sécurité de la population du Haut-Karabakh doit faire partie du règlement du conflit.

La cheffe de la diplomatie belge a entamé mardi une mission de quatre jours dans le Caucase du sud, qui la mènera successivement en Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan.