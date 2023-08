Le site “Rencontre ados” gangrené par la pédocriminalité : les parents dénoncent des comportements abusifs

Les faits ont été révélés au grand jour lorsqu’une maman s’est fait passer pour une adolescente de 13 ans. Les sollicitations n’ont pas tardé quelque temps seulement après l’inscription de Lily, la maman se faisant passer pour une adolescente. En effet, un homme de 36 ans l'a approchée. Sur les captures d’écran partagées par la mère de famille, on peut lire dans la biographie du compte X (anciennement Twitter) de l'individu en question : “Bonjour, je suis un homme qui cherche du sexe réel en toute discrétion, je paie s’il faut, 150e négociable mais discrétion totale demandée merci.”

Un autre homme, âgé de 22 ans et se présentant sous le prénom de Yann a approché aussi la "fausse adolescente". “Hello dis-moi que tu es là pour du cul sans me dire que tu es là pour du cul go”, aurait envoyé le jeune homme. Lily répond alors qu’elle est âgée de 13 ans. L’homme ne semblait pas s’en soucier et a tout de même demandé : “Tu as envie ou pas ?” à la mère de famille. Comme les faits se sont déroulés en France et que le site est hébergé en Belgique, il est difficile de poursuivre en justice tous ces comportements. “Rencontre ados” avait déjà fait l’objet d’une enquête de nos confrères de Libération en 2019.