Berlin va libéraliser sa loi sur l’accès à la nationalité allemande

Finies les huit années de séjour, les demandes de naturalisation pourront être bientôt déposées à partir de cinq ans dans le pays. Des délais raccourcis de 5 à 3 ans sont prévus pour les personnes qui affichent des "performances", comme une intégration économique particulièrement réussie, un très bon niveau de maîtrise de la langue ou un engagement bénévole remarquable.

Mêmes délais raccourcis pour les enfants nés en Allemagne de parents installés dans le pays depuis plus de cinq années.

Appâter la main-d’œuvre étrangère

Berlin souhaite par ailleurs autoriser la double nationalité alors qu’à ce jour seule une poignée de citoyens, notamment européens, y ont droit. Le gouvernement veut aussi "remercier" les travailleurs invités arrivés dans les années 1970 en Allemagne de l’Ouest et jusqu’en 1990 dans l’ex-RDA, en les exonérant de tests écrits de langue.

"Nous sommes un pays d'immigration moderne qui a besoin d'une loi moderne sur la naturalisation", estime la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser. Cette sociale-démocrate ne le cache pas : s'il s'agit de récompenser et d'encourager l'intégration ; il s'agit aussi de s'aligner sur des pays comme la France et les États-Unis pour attirer la main-d'œuvre étrangère.

"Notre pays a changé. Nous avons un besoin urgent de mains-d'œuvre, a souligné la ministre. "Si nous voulons attirer les meilleures têtes pensantes du monde, nous devons leur donner des perspectives", estime-t-elle.

L'opposition chrétienne-démocrate, pour sa part, ne croit pas aux effets économiques de cette loi. Elle y voit au contraire une "vente au rabais de la nationalité allemande" et "un appel d'air" pour une immigration illégale et peu qualifiée, qui est au plus haut depuis un an.D.N., à Berlin