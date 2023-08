En Espagne, mission impossible pour le candidat du Parti populaire ?

Pour la première fois depuis le retour à la démocratie en Espagne, le choix du Roi n’allait pas de soi. Jusque-là, le chef de l’État avait toujours proposé le candidat dont la formation faisait élire le plus grand nombre de députés. Sauf en 2016, quand Mariano Rajoy avait lui-même refusé cette proposition. Mais lors des traditionnels entretiens du monarque avec les représentants des forces politiques présentes au Congrès des députés, Pedro Sánchez, chef de file du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), arrivé deuxième, a fait valoir qu’Alberto Núñez Feijóo, leader du Parti Populaire (PP), ne serait pas en mesure de réunir les soutiens nécessaires. Paradoxalement, l’actuel Premier ministre semble en effet mieux placé que son rival pour obtenir l’investiture. Tous les groupes politiques n’ont toutefois pas dévoilé leurs intentions au Roi.

Le débat d'investiture du leader de la droite Feijóo fixé aux 26 et 27 septembre

À lire aussi

“Dans toutes les élections générales depuis l’entrée en vigueur de la Constitution, le candidat du groupe qui a obtenu le plus grand nombre de sièges a été le premier à être proposé par le Roi. Cette pratique s’est transformée en coutume. Lors du processus de consultation, la Roi n’a pas constaté l’existence d’une majorité suffisante pour modifier la coutume”, a justifié le Palais royal.

Premier round les 26 et 27 septembre

Les débats sur l’investiture et le vote de confiance doivent se tenir les 26 et 27 septembre. “Alberto Núñez Feijóo va échouer”, anticipe Jaime Ferri Durá, professeur de sciences politiques à l’Université Complutense de Madrid. La majorité absolue se situe à 176 sièges au Congrès des députés. Or le PP peut difficilement compter sur plus de 172 votes. Les siens (137), ceux du parti d’extrême droite Vox (33) et ceux des formations régionales Union du peuple navarrais (1) et Coalition canarienne (1). “Il tentera d’obtenir ceux du PNV (droite nationaliste basque, NdlR), mais ce dernier a déjà répété qu’il refusait toute combinaison qui compterait Vox”, explique le politologue. Il est difficilement imaginable que les autres partis soutiennent le PP.

De son côté, Pedro Sánchez semble avoir plus de marge de manœuvre. Si son parti est deuxième à la chambre basse du Parlement, avec 121 sièges, le PSOE peut compter sur les 31 sièges de la nouvelle formation de gauche Sumar, et pourrait obtenir les 26 votes du PNV et des partis indépendantistes de Catalogne, du Pays Basque et de Galice. C’est du moins le signal que ces derniers ont envoyé, jeudi dernier, lors de l’élection de la présidence du Congrès des députés. La candidate présentée par les socialistes, Francina Armengol, a en effet été élue avec toutes leurs voix.

Carles Puigdemont tient les clés d’un éventuel gouvernement de gauche

Mais, pour l’heure, ces appuis ne sont pas formellement garantis. Et le plus gros morceau sera la négociation avec les indépendantistes catalans. Particulièrement ceux de Junts per Catalunya (JxCat), parti de l’ancien président du gouvernement régional catalan, Carles Puigdemont, qui vit aujourd’hui en exil près de Bruxelles, fuyant la justice espagnole qui souhaite le juger pour son rôle dans la tentative de sécession d’octobre 2017. “Ils exigent une consultation sur l’autodétermination de la Catalogne, et l’amnistie pour les responsables de la tentative de sécession et un référendum”, rappelle Jaime Ferri Durá. Un prix politique élevé en Espagne, où la question de l’indépendance catalane empoisonne la vie politique depuis plusieurs années. “Mais je crois que le PSOE est prêt à la payer.”

Une chose est sûre : à Madrid, le monde de la politique a les yeux tournés vers Bruxelles, où Carles Puigdemont a conservé une autorité indéniable sur JxCat, en Espagne. “Aucune décision sur l’investiture d’un gouvernement de gauche ne peut être prise sans son accord”, conclut Jaime Ferri Durá.