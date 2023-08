Enfant tué à Nîmes: la Première ministre espère que les auteurs seront "punis à la hauteur du drame"

"Je voudrais dire toute mon émotion après le décès de ce jeune garçon et exprimer toute ma solidarité aussi à sa famille et à ses proches. C'est évidemment un drame épouvantable. Et il faudra absolument que les auteurs puissent être punis à la hauteur du drame", a-t-elle déclaré sur France Bleu à l'occasion de la rentrée du gouvernement, "très mobilisé pour démanteler ces réseaux de trafiquants" de drogue qui sont au centre de nombreux règlements de comptes en France.