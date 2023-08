"Un grand moment pour les personnes transgenres et intersexes": le gouvernement allemand adopte un projet de loi pour faciliter le changement de genre

Le texte sur "l'autodétermination du genre", qui doit encore être soumis au Parlement, vise à "faciliter le changement de genre et de prénom à l'état civil pour les personnes transgenres, intersexes et non binaires", ont précisé ses services, dans un communiqué.

Avec cette nouvelle loi, il suffira de remplir une déclaration auprès de l'état civil pour changer de prénom et de genre.

Pour les moins de 14 ans, seuls les parents ou tuteurs pourront engager une procédure. Les plus de 14 ans pourront engager seuls la démarche, mais avec le consentement de leurs parents, faute de quoi un tribunal devra décider.

Un temps de réflexion est également prévu. Ce n'est qu'après trois mois que le changement sera validé dans l'état civil.

Il s'agit de l'un des projets sociétaux phare de la coalition du chancelier social-démocrate Olaf Scholz avec les écologistes et les libéraux du FDP, avec la légalisation contrôlée récente du cannabis qui a été mise sur les rails.

L'Allemagne rejoint ainsi le club des pays qui ont adopté le principe de l'autodétermination, comme la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg ou encore le Danemark.