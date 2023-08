Le quotidien catalan Diari de Girona rapporte qu’un chien âgé de six mois passait toutes ses journées sur une terrasse en plein soleil, sans la moindre ombre et attaché à une corde pendant que son propriétaire est parti en vacances. L’Europe connaît cet été une vague de chaleur importante et la ville de Gérone n’est pas épargnée, puisque ces derniers jours les températures avoisinaient les 43 degrés.

Le chien, ne supportant plus la chaleur écrasante, s’est jeté dans le vide mais le pauvre animal était attaché à une corde et a fini pendu au balcon… Il n’a pas survécu.

Les autorités locales expliquent qu’un ami du propriétaire du chien devait venir le promener trois fois par jour. Il devait également le nourrir et lui donner à boire.

Les voisins avaient alerté plusieurs fois la police car ils avaient entendu le chien aboyer et avaient constaté que l’animal était bien seul.

Une enquête pour délit de maltraitance animale est en cours.