Un habitué des dossiers complexes... Qui est le nouveau "Monsieur Green Deal" de la Commission européenne?

Mais Maros Sefcovic est habitué à ce qu’on lui confie des dossiers complexes, voire ingrats. En 2012, c’est à lui qu’on file le portefeuille de la Santé, après la démission du maltais Dalli à cause d’un scandale de lobbying sur le tabac. Candidat malheureux à la présidentielle slovaque de 2019, il se voit confier l’Énergie sous la commission Juncker. Et se retrouve ainsi à négocier un accord gazier entre l’UE, la Russie et l’Ukraine - désormais caduque. Ursula von der Leyen le charge, elle, des Relations interinstitutionnelles. Mais surtout de gérer les relations tendues avec le Royaume-Uni, après le Brexit. Sans oublier que c’est encore M. Sefcovic qui s’occupe des relations avec la Suisse, marquées en 2021 par l’abandon de l’accord-cadre avec ce pays, après sept ans de négociations vaines…

Ainsi, le site Politico qualifie le Slovaque d'"homme à tout faire" de la Commission. "Ayant traité avec succès les dossiers les plus difficiles par le passé, Maros Sefcovic est l'un des membres les plus anciens et les plus expérimentés de mon collège", a déclaré Mme von der Leyen. "Il sera chargé faire avancer le Green Deal avec la même priorité."

Le tout dans un contexte politique difficile, marqué par une levée de boucliers du Parti populaire européen contre certains textes du Pacte vert. Mais ce portefeuille pourrait ne pas rester dans les mains de M. Sefcovic, pour revenir au nouveau commissaire que désigneront les Pays-Bas. À moins qu’Ursula von der Leyen ne décide d’une redistribution de certains rôles au sein de sa Commission.