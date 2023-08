Pourquoi le Niger était vu comme un “élève modèle” de la stratégie migratoire européenne

C'est en 2015, lorsque l’UE était aux prises avec une crise de l’asile inédite, que le Niger s’est profilé comme un “verrou” sur le chemin des migrants partant du Cameroun, du Sénégal ou de la Gambie vers l’Europe. “Avant, les routes les plus importantes étaient surtout celle mauritanienne, marocaine et malienne. Et aussi jusqu’en 2011, l’interlocuteur clé pour la Méditerranée centrale et par ricochet le Sahara central, c’était la Libye”, rappelle Florence Boyer, chercheuse à l’Institut de recherche pour le développement et spécialiste des migrations de la zone Sahel. Par l’effet des pressions européennes, ces flux se sont taris, tandis que la Libye a sombré dans la guerre civile en 2012, devenant un terrain fertile pour les réseaux criminels de passeurs et un point d’étape des migrants avant l’Italie.

Le tournant de 2015

De son côté, l’UE a acté un tournant majeur avec le sommet de la Valette, en 2015. “La question migratoire devient beaucoup plus centrale” dans les aides accordées par l’UE à des pays tiers et “une manne d’argent apparaît” pour servir cette politique, souligne Mme Boyer. Naît ainsi le Fonds fiduciaire d'urgence pour l’Afrique (FFUE), doté de 5 milliards d'euros pour s’attaquer “aux causes profondes” de la migration irrégulière. En d’autres termes, l’UE se donne les moyens de convaincre des États africains de faire davantage blocage, alors que ses États membres se déchirent sur la manière de gérer l’asile sur le sol européen.

Le focus se porte ainsi sur le Niger. Dans la région nigérienne d’Agadez, surnommée la “porte du désert” du Sahara qui sépare le pays de la Libye, les flux migratoires annuels étaient passés de moins de 100 000 individus au début des années 2000 à plus de 300 000 migrants en 2016. “L’immigration était une ressource économique pour la ville d'Agadez, avec un ensemble de métiers, que ce soient les chauffeurs, les hébergeurs, le petit commerce informel qui vend des lunettes de soleil ou des bidons à eau pour la traversée du désert”, explique Mme Boyer.

Ouvertes à la coopération avec l’UE, les autorités nigériennes acceptent de serrer la vis. À partir de 2016, elle se sont mises à appliquer sérieusement une loi adoptée l’année précédente, qui criminalise toute activité facilitant “l’entrée ou la sortie illégale” de migrants dans le pays. En échange, le Niger devient l’un des principaux bénéficiaires de (295,6 millions d’euros) du FFUE. Le mandat de la mission européenne EUCAPSahel Niger, qui formait les forces de sécurité nigériennes à combattre le terrorisme, été élargi à la question migratoire. Une Équipe conjointe d’investigation (ECI), rassemblant experts européens et nigériens, a aussi été mise sur pied pour s’attaquer aux passeurs, moyennant un budget de 24,5 millions d’euros de 2016 à 2027. Résultat: plus de 700 criminels ont été arrêtés et plus de 400 procédures judiciaires ont été ouvertes.

Une relation gagnant-gagnant ?

Concrètement, le Niger tire de ce deal des aides au développement, des formations et du matériel non létal (véhicules, etc.) pour ses forces de sécurité, destinées aussi à combattre le terrorisme. Des fonds européens sont aussi accordés aux agences de l’Onu qui portent assistance aux quelque 300 000 réfugiés du Mali et du Nigeria présents le sol nigérien et aux autres 300 000 personnes déplacées au sein au pays. “C’est une charge que le Niger n’aurait pas les moyens d’assumer seul”, souligne Mme Boyer. D’autant que c’est aussi dans ce pays que plus de 4000 migrants vulnérables sont évacués depuis “l’enfer Libyen”, par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), avant que la plupart soient réinstallés en Europe ou en Amérique du Nord.

Pas pour tout le monde

Mais dans les faits, pour les migrants, “on a rendu juste le passage beaucoup plus difficile et dangereux. Ceux qui les transportent ne passent plus du tout par les villes. Dans le désert, au Nord d’Agadez, ils évitent au maximum les points d’eau. Certains y abandonnent les migrants. Les voyages ne se font plus qu’en petit groupe, avec une seule voiture – qui risque de tomber en panne….” Les ONG ne cessent donc de dénoncer le désastre humanitaire dans le Sahara, réputé pour être un “cimetière” de migrants. Tandis que les ressortissants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) voient leur droit de circuler librement dans la région bafoué.

Amanda Bisong, chargée de mission sur la Migration et la mobilité, au Centre pour les relations Afrique-Europe (ECDPM), s'interroge aussi sur l’efficacité de l’aide au développement pour la population nigérienne. “Si ces projets avaient vraiment eu un impact, le niveau d’insatisfaction parmi les jeunes, aujourd'hui évident de par leur soutien public au coup d’État, n’aurait pas été aussi élevé”, estime-t-elle, soulignant aussi la corruption dans le pays, sur laquelle l’UE a plutôt fermé les yeux.

Car les Européens se félicitent surtout de la diminution des flux migratoires via le Niger, qualifiant cette coopération d'” emblématique” de ce qui peut être réalisé avec un pays de transit. Ils ont donc cherché à multiplier ce type de partenariats (Turquie, Tunisie…) travaillant même avec la Libye. L’épisode nigérien vient cependant rappeler à quel point cette stratégie peut aussi être synonyme de vulnérabilité de l’Union vis-à-vis de pays tiers.