Quels sont les enjeux majeurs de la crise au Niger pour l’Europe ?

Après les coups d’État au Burkina Faso et au Mali entre 2019 et 2021, ce basculement nigérien est vécu depuis l’Europe et surtout depuis la France, très présente au Sahel, comme la perte d’un “un partenaire aux vues similaires” dans une région toujours plus agitée, observe Volker Hauck, analyste senior pour la sécurité et la prévention des conflits au Centre pour les relations Afrique-Europe (ECDPM). Même si, ajoute-t-il, cette vision était sans doute empreinte d’illusions. “Le Niger était perçu comme un ilôt, une lueur d’espoir quant à un ancrage de stabilité dans la région, alors que cela n’a jamais vraiment été le cas compte tenu de la situation économique et sociale”, de plus en plus marquée par l’explosion démographique et le changement climatique, qui exacerbe la pauvreté et la lutte pour les ressources.

“Il y avait beaucoup de pression sur le Niger pour maintenir un gouvernement démocratiquement élu. On sait que le pays a déjà subi quatre coups d’État auparavant, que ceux qui se sont multipliés récemment dans la région pouvaient être contagieux, qu’il y avait donc un risque. Mais personne n’a anticipé que ce putsch allait arriver maintenant et de cette manière”, explique Nina Wilén, directrice du programme Afrique de l’Institut Egmont pour les relations internationales et professeure à l’université de Lund.

1. La question sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme au Sahel

Cette crise inattendue touche tout particulièrement la France, très engagée dans la région du Sahel depuis 2013, lorsque le Mali a appelé à l’aide pour lutter contre la menace djihadiste. Cette présence française s’était ensuite étendue aux autres pays du “G5 Sahel” (Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad), sous le nom de l’“opération Barkhane”, tandis qu’au niveau politique, Paris a encouragé les Européens à s’intéresser davantage à cette zone. Ainsi, l’Union européenne (UE) a-t-elle mis sur pied des missions, civiles et militaires, de soutien aux forces militaires du Mali et du Niger dans leur lutte antiterroriste. Par ailleurs, créée sous impulsion franco-allemande en 2017, l’Alliance Sahel, qui coordonne les efforts internationaux pour stabiliser la région, rassemble toujours 12 pays, dont les États-Unis.

Les auteurs des putschs au Mali et au Burkina Faso ont cependant poussé les Français vers la sortie. Si elle a mis fin à l’opération “Barkhane”, la France a redéployé des forces au Tchad et surtout au Niger, où 1500 soldats français sont stationnés – ainsi que 1100 américains. Or, les putschistes nigériens ont déjà dénoncé des accords militaires conclus avec Paris, faisant craindre une répétition du scénario malien. “La junte cherche ainsi à augmenter sa popularité auprès de la population nigérienne”, estime Dr. Wilén. Car le sentiment anti-français s’est en effet propagé dans la région. Le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie sont tous des anciennes colonies de la France, qui peine à rompre avec “l’idée de sa relation privilégiée avec ces pays et avec une attitude paternaliste héritée de la Françafrique”, observe M. Hauck, tout en notant que le président Emmanuel Macron a tenté une autre approche.

Le Niger devait être en effet “le début d’un nouveau type de collaboration militaire, où la France est moins visible”, indique Dr. Wilén. Par contraste avec le Mali, “l’accent a été mis sur la souveraineté du pays, sur un ‘partenariat’ de combat. On ne parlait plus de ‘surveillance’ ou ‘d’accompagnement’, des mots interprétés comme humiliants par le pays hôte. Et l’idée était de suivre les demandes nigériennes.” Ce changement de paradigme devait permettre d’apaiser les critiques et donc de garder une présence sur ce terrain pour continuer la lutte contre le djihadisme, qui est interprété comme une menace pour l’Europe et qui “ne cesse de croître dans la région, depuis le coup d’État de 2012 au Mali”, selon Dr. Wilén.

2 La question géopolitique et de la Russie

Pendant ce temps, la Russie reste aux aguets, prête à combler tout vide géopolitique laissé par les Occidentaux. Elle est “un perturbateur stratégique et tire profit de ces situations avec un mécanisme plutôt bon marché, qui s’appelle Wagner”, note M. Hauck, en référence à ce groupe paramilitaire russe servant les intérêts de Moscou en Afrique. Pour les pays, comme la Centrafrique et le Mali, qui font appel aux services de “sécurité” de cette milice, Wagner “est une force d’habilitation qui permet à une certaine élite de garder la tête hors de l’eau, mais pas une force constructive”, met en garde M. Hauck.

Au Niger, les putschistes semblent déjà flirter avec ce groupe. S’il est difficile de connaître leurs véritables intentions, ils pourraient être tentés “d’utiliser Wagner comme un garde prétorien pour maintenir le régime en place. Mais aussi comme une force antiterroriste qui n’a pas de limites, pas de normes, pas de considérations liées aux droits de l’homme”, note Dr. Wilén. Préoccupé par cette possibilité et ainsi par une présence russe renforcée en Afrique, à l’heure où la Russie et l’Occident se livrent une compétition géopolitique sur fond de guerre en Ukraine, Washington joue la carte du dialogue avec les militaires nigériens, contrairement à Paris qui prône la fermeté.

Si le sort de Wagner reste incertain après la mort probable de son chef, Evgueni Prigojine, mercredi dernier, il y fort à parier que "la Russie poursuive son jeu cynique, avec ou sans Wagner (...) surtout en Afrique", a mis en garde la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.

3 La question migratoire et le rôle clé du Niger

Pays frontalier de la Libye, d’où beaucoup de migrants prennent le large vers l’Italie, le Niger était jusqu’ici “l’un des partenaires les plus importants pour freiner les mouvements irréguliers de personnes vers l’Europe”, rappelle Amanda Bisong, chargée de mission sur la Migration et la mobilité, au ECDPM. Le pays bénéficiait pour ce faire de fonds européens substantiels (lire ci-contre).

À la suite du coup d’État, l’UE a suspendu toute aide directe aux autorités et aux forces militaires nigériennes – mais pas celle destinée aux agences de l’Onu qui portent assistance aux migrants présents dans le pays. “Avec un gouvernement qui reçoit beaucoup moins de soutien européen, les habitants du Nord du pays, qui sont les transporteurs de la région, pourraient en tirer profit et chercher à redonner une impulsion à ce business - qui ne s'est jamais vraiment arrêté - en transportant les personnes intéressées à travers le Sahara”, note M. Hauck.

Reste que, pour Mme Bisong, la coopération européenne avec ce pays sur la migration “continuera, quel que soit le gouvernement, démocratique ou non démocratique”, tant l’UE est déterminée à freiner les arrivées sur son sol. À ce titre, Florence Boyer, chercheuse à l’Institut de recherche pour le développement, note que “l’UE n’a pas de problème à coopérer avec l’État libyen sur la question migratoire, alors qu’on sait ce que les migrants y vivent. Si un jour quelque chose doit se remettre en place avec le Niger, peut-être qu’on commencera par ce dossier, parce qu’on est bien moins regardant quand il est question de migration…”

3 La question économique et notamment de l’uranium

La relation avec Niamey touche aussi à l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne, un enjeu majeur, qui plus est dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le Niger représente un quart des approvisionnements en uranium naturel de l'UE et en était le deuxième fournisseur derrière le Kazakhstan.

Mardi, la Commission s’est voulue rassurante, écartant tout problème d'approvisionnement du fait de la crise au Niger. Mais la question reste sensible, d’autant que l’importation d’uranium russe par les États membres, qui n’a pas été visée par des sanctions européennes, reste controversée.

4 Des leçons à tirer ?

L’Union européenne ne cesse de “dénoncer fermement” l'” inacceptable” coup de force au Niger et ses "répercussions négatives" sur la région. L’épisode nigérien porte, à nouveau, un coup dur à la stratégie européenne vis-à-vis du Sahel, alors que l’UE et ses États membres ont mobilisé environ 8 milliards d’euros depuis 2014 pour aider à stabiliser la région. Par ailleurs, l’Alliance Sahel y a financé plus de 1000 projets de développement, à hauteur de plus de 22 milliards d’euros.

À l’avenir, prévient M. Hauck, l’Europe devra tirer les leçons de cette crise et adapter son approche à l’égard du Sahel. En prenant en compte les frustrations à l’origine du ressentiment anti-français et du mécontentement de la population. Mais aussi en gardant à l’esprit le fait que “les problèmes dans cette région ne cesseront de grandir, à tel point qu’il faudra chercher à les contenir plutôt que les résoudre. Regardez le développement démographique au Niger, en pensant au fait qu’à cause du changement climatique, la population aura de moins en moins de récoltes à cause de la pénurie d’eau. Observez déjà les développements dans les pays voisins, comme au Nord du Nigéria (théâtre de conflits autour de l’exploitation de la terre et des ressources en eau, NdlR) ou autour du lac Tchad (où l’accès aux terres cultivables et aux zones de pêche font l’objet de tensions, NdlR). L’ensemble de cette région du Sahel va devenir très problématique et le restera à long terme.”