Scandale dans un hôtel italien : une employée en bikini recouverte de chocolat au milieu d’un buffet de desserts

”On nous a servi un buffet de desserts au bord de la piscine, avec une femme en maillot de bain sur la table. Elle était arrosée de sauce au chocolat parmi les pâtisseries”, a raconté le touriste sur son profil LinkedIn. En effet, une employée de l’hôtel est restée couchée sur la table pendant près de 30 minutes, le temps que les clients – dont des enfants, rappelle Federico Mazzieri – se servent au buffet.

”Je suis resté sans voix […] Comment les hôtels Voi peuvent-ils afficher des valeurs comme l’hospitalité authentique et l’innovation sur leur site web et en même temps tolérer qu’une femme, employée de l’hôtel, soit réduite à un objet comme ça ?”, s’est interrogé le client italien. Il raconte d’ailleurs que sa fille de 14 ans a elle aussi été choquée par la scène. “Ça craint”, lui a-t-elle dit, “L’Italie n’est pas un pays où les femmes peuvent s’épanouir”.

Federico Mazzieri a directement fait part de son incompréhension aux responsables de l’établissement, qui lui ont répondu qu’il s’agissait “d’une statue en chocolat”. Mais quelques heures plus tard, la chaîne d’hôtels, au vu du tollé provoqué, s’est excusée publiquement : “Nous nous excusons sincèrement auprès de vous, de votre famille et surtout de votre fille. Nous regrettons que cela se soit produit et tenons à souligner que nous respectons toujours strictement nos valeurs. Nous prendrons des mesures immédiates pour que cela ne se reproduise plus à l’avenir”.