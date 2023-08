"Il ne s’agit pas d’une attaque de la part du Pape" : le Vatican oblige l’Opus Dei à de nouveaux statuts

À première vue, ce document relevait de la pure tuyauterie institutionnelle. Le principal changement opéré était un transfert entre ministères. Au Vatican en effet, l’Opus Dei (ou “l’Œuvre de Dieu”) relevait jusque-là du dicastère (ministère) pour les évêques. Elle se réfère désormais au dicastère pour le clergé auquel elle soumettra chaque année un rapport annuel sur son état.

Autre changement : le prélat de l’Œuvre ne pourra plus être nommé évêque, comme ce fut le cas des deux prédécesseurs de l’actuel prélat, Mgr Fernando Ocáriz.

Ces deux évolutions ont “normalisé la place de l’Opus au sein de l’Église”, synthétise l’historien Yves Chiron. L’Opus Dei qui – est la seule institution de l’Église à bénéficier du statut canonique de “prélature personnelle” – pouvait apparaître jusqu’ici comme bénéficiant d’un statut particulier. D’autant plus si son prélat était évêque. Ce n’est plus le cas.

Ce 8 août, le Pape a poursuivi cette normalisation en publiant un nouveau motu proprio touchant l’Opus Dei. Par ce document, François a décidé d’assimiler les “prélatures personnelles” aux “associations cléricales publiques de droit pontifical”. Ces termes techniques rangent l’Opus aux côtés d’autres institutions d’Église, tels la Communauté Saint Martin en France ou les prêtres de la Communauté de l’Emmanuel. Le décret précise aussi que le prélat agit en tant que modérateur, et confirme que les laïcs ne relèvent pas seulement de l’Opus Dei, mais également de leur paroisse et diocèse.

Des ajustements législatifs

Faut-il voir dans cet ajustement législatif, qui réduit son autonomie, une mise au pas de l’Opus Dei ? “Je ne le pense pas. Il ne s’agit pas d’une attaque de la part du Pape, plutôt d’un ajustement canonique. Il est possible que d’autres mouvements d’Église postulent pour devenir des prélatures personnelles à l’instar de l’Opus Dei. Le pape a donc voulu rationaliser et offrir des bases plus lisibles à ce statut dans le cadre de la vaste réforme de la gouvernance de l’Église qu’il a engagé”, note Yves Chiron. Il a souhaité aussi rappeler l’appartenance des laïcs à leur diocèse, et donc à l’´Église universelle, pour éviter tout phénomène de replis, quel que soit le mouvement auquel ils se rattachent. “Notons aussi que le pape n’a jamais fait part d’importants différents avec l’Opus Dei, et qu’il n’a pas envoyé à son encontre de visite apostolique (une enquête extraordinaire), alors qu’il n’a jamais hésité à en diligenter ces dernières années.”

De son côté, l’Opus Dei ne fait part officiellement d’aucune dissension avec François. Porte parole de l’institution en Belgique, l’Abbé Stéphane Seminckx note que ces réformes ne touchent à aucun fondement de l’Œuvre. Le motu proprio de 2022 était d’ailleurs intitulé “Ad charisma tuendum” (pour protéger le charisme – c’est-à-dire les particularités spirituelles de l’Œuvre). “De ce charisme il a fait une grande louange dans ce même document”, souligne-t-il. Ces changements obligent cependant l’Œuvre à revoir ses statuts (qui devront être approuvés par le Vatican). Dans le monde en effet, l’institution compte plus de 90 000 laïcs (dont 650 en Belgique) et plus de 2000 prêtres (dont 12 en Belgique). Or, ces laïcs relèvent désormais du dicastère pour le clergé, ce qui imposera des clarifications statutaires.