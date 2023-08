Impressionnant éboulement dans les Alpes: le trafic fortement perturbé entre la France et l'Italie (VIDÉO)

Le retour à la normale pourrait prendre plusieurs jours, selon les autorités, et le secteur demeurait sous surveillance lundi dans l'attente du déblayage.

Dimanche vers 17H15, "plusieurs blocs de rochers représentant un volume d'environ 700 m3" ont percuté l'écran de protection installée sur la RD 1.006, dans un "secteur particulièrement surveillé" sur la commune de Saint-André, à La Praz, a expliqué la préfecture de Savoie dans un communiqué.

L'éboulement est survenu lors d'un "épisode pluvieux avec des ruissellements importants qui a suivi un épisode caniculaire dans toutes les Alpes", a expliqué Denis Roy, responsable du centre de montagne Alpes du Nord de Météo France.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir un important panache de poussière basculer d'une falaise et s'abattre sur la départementale jouxtant la voie ferrée et l'autoroute A43 en contrebas.

Fort heureusement, la RD 1006 avait été fermée une demi-heure avant l'éboulement après une "chute de bloc unitaire", a précisé à l'AFP Jean-Philippe Laplanche, directeur départemental des infrastructures. Le département était en alerte jaune orage et on est "très vigilant sur ce type d'événement" qui peut affecter les infrastructures, a-t-il dit en soulignant que ces phénomènes "s'accélèrent avec le changement climatique".

La circulation des trains sur la ligne Chambéry-Turin a été interrompue, tout comme celle des TER en vallée de Maurienne, a indiqué la SNCF.

"C'est fermé au moins jusqu'à mercredi inclus" mais on "s'attend à ce que ça dure plus longtemps", a indiqué la SNCF à l'AFP. Trenitalia a également annoncé l'annulation de ses liaisons entre Modane et Paris jusqu'à mercredi inclus.

Après une dizaine de jours marqués par une exceptionnelle canicule, la Savoie se trouve, comme la Haute-Savoie et l'Isère, en alerte jaune pluie-inondations. Jusqu'à 40 mm de précipitations sont prévus en cumulé lundi sur le secteur de l'éboulement.

Non loin de là, la Suisse et l'Autriche ont été touchées par des inondations. Les routes et chemins de fer autrichiens sont également perturbés en raison d'éboulements et de coulées de boue. Dans le Tyrol autrichien, quelque 2.500 pompiers étaient mobilisés pour faire face aux intempéries. Plusieurs villages ont dû être évacués. Bon nombre de pont sont fermés au trafic. Les rivières Inn et Rhin ont atteint leur plus haut niveau en une vingtaine d'années. En Suisse, c'est le sud et le Tessin qui sont particulièrement touchés.