Plus de trains entre la France et l'Italie en Savoie, après un éboulement de pierres

La circulation ferroviaire entre la France et l'Italie via les Alpes est interrompue lundi, et restera fermée au moins jusqu'à mercredi, après un important éboulement de pierres dans la vallée de la Maurienne, en Savoie (centre-est de la France).