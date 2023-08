Disparition d’Emile: “En voiture, à pied ou à cheval, les membres de sa famille baissent la tête. Ils sont minés par ce que les voisins disent”

Déjà, le grand-père du petit Émile a récemment quitté la maison familiale du Vernet pour rejoindre celle de La Bouillardise, au nord d’Aubagne. Il a été perçu dans son jardin par des voisins. Le reste de la famille suivra…

Selon BFM DICI, l’homme, connu de ses patients pour son professionnalisme et ses qualités médicales, n’a toujours pas repris son activité d’ostéopathe. Le répondeur téléphonique dit pourtant que le cabinet doit rouvrir le 21 août. Mais personne ne sait quand il va s’y remettre.

”Chaque année, c’est ainsi. Il ferme en juillet et retourne travailler en août. Il a une grande famille à nourrir”, déclare à nos confrères, depuis sa maison du Vernet, une proche de la famille d’Émile. Elle est l’une des rares habitantes à avoir eu la grand-mère au téléphone depuis le samedi 8 juillet et la disparition du petit garçon.

”Ils sont anéantis et tellement tristes. Minés par ce que les voisins osent dire et penser d’eux. Certains vont même jusqu’à lui reprocher d’aller à la piscine alors que ça fait des années qu’elle s’y rend tous les matins. Il y a encore des enfants et une vie à reprendre. Qu’on leur fiche la paix !”, peste cette amie de longue date.

Certaines déclarations du voisinage les font fulminer. Celles et ceux qui ont récemment croisé les proches d’Émile au Vernet ces derniers jours sont unanimes : les membres de la famille sont dévastés. En voiture, à pied ou à cheval, ils baissent la tête et ne veulent croiser le regard de personne ou presque, indique encore BFM DICI.

Selon leurs informations, la famille très pieuse a même décidé de changer de paroisse pour participer, loin du Vernet, à la messe dominicale afin de ne pas être reconnue.

”Quand il ne fait pas du tennis, l’un des jeunes oncles d’Émile va randonner. Et même s’il ne parle pas de la disparition, on le sent très marqué, très touché”, poursuit BFM DICI.

Quant à la grand-mère d’Émile, elle est encore plus discrète que d’habitude. “Elle apprécie l’effort qui a été fait ici pour préserver leur tranquillité. Le pire, c’est quand ils vont retourner en bas.”

”En bas”, c’est dans le sud, à La Bouilladisse, Marseille, Toulon ou Aubagne. Le monde, les voisins, les commerçants, les copains des clubs de sports et le regard compassionnel ou suspicieux de leurs parents : tout cela suscite une crainte au sein du clan. Les plus jeunes bénéficieront de la tranquillité d’une scolarité à domicile mais les plus grands devront retourner sur les bancs de leurs études supérieures ou au travail.