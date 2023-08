Les habitants des banlieues moins favorisées de Londres craignent d'être les victimes collatérales de la lutte contre la pollution automobile

La municipalité de Londres étend sa zone ultra-basse émission (ULEZ) à quasiment l’ensemble du Grand Londres, soit cinq millions de résidents supplémentaires.

Ce mardi, la municipalité de Londres étend sa zone ultra-basse émission (ULEZ) à quasiment l’ensemble du Grand Londres, soit cinq millions de résidents supplémentaires. Depuis le 8 avril 2019, celle-ci était limitée aux arrondissements du centre de la ville : les propriétaires de la plupart des voitures et camionnettes à essence produites avant 2006, des motos d’avant 2007 et des diesel d’avant 2015 – c’est-à-dire qui ne respectent respectivement pas les critères européens Euro 3, Euro 4 et Euro 6 – doivent payer l’équivalent de 15 euros pour chaque journée passée sur les routes. Pour les chauffeurs de bus et de camions, la note s’élève à 100 livres (116 euros) par jour. Selon les données officielles, cette mesure a fait diminuer l’oxyde d’azote de 23 % dans les zones concernées, les particules fines PM2.5 de 19 % et le CO2 de 4 %.

Manifestations, destructions et actions en justice

Jusqu’au 28 juillet, les opposants au projet avaient espéré son annulation. Ce jour-là, la Haute cour de justice a pourtant rejeté la plainte déposée par cinq arrondissements londoniens contre la municipalité. D’où la multiplication des manifestations ces dernières semaines, et la destruction de plusieurs centaines des quelque 2750 caméras installées pour contrôler les véhicules en circulation.

Comme l’explique Leanne Blanchet, 38 ans, sa fille d’un an et demi dans les bras, “je ne peux pas me passer de ma voiture : déposer ma fille à la crèche et me rendre au travail me prend 15 minutes en voiture, mais cela me demanderait deux heures en transports en commun. Je peux concevoir que l’on veuille réduire la pollution, mais encore faut-il améliorer les transports en commun. Tooting, ce n’est pas le centre de Londres. Il y a peu de lignes de bus, nous sommes un peu laissés à nous-mêmes et la voiture est indispensable.” Remontée, elle raconte également que sa mère, comme de nombreux autres, se retrouve coincée : “Sa voiture ne vaut plus rien car personne n’en veut, et elle ne peut pas débourser 6000 livres (7000 euros) pour l’achat d’une voiture récente d’occasion.” Malgré la prime de 2000 livres (2333 euros accordés par la municipalité pour l’envoi à la casse des voitures non respectueuses des nouvelles normes.

Un angle d’attaque contre le Labour pour les conservateurs

Après une année d’inflation supérieure à 9 %, cette énième difficulté financière rencontrée par les ménages britanniques les plus pauvres serait certainement passée inaperçue si elle n’avait pas influencé directement la politique britannique le mois dernier. Lors de l’élection parlementaire partielle de la circonscription d’Uxbridge and South Ruislip, dans la banlieue ouest de Londres, le parti travailliste, grand favori, n’est pas parvenu à l’emporter en raison de l’opposition forcenée des électeurs locaux à l’extension de l’ULEZ.

Si l’ancien maire conservateur de Londres Boris Johnson avait décidé en 2015 de son lancement, l’actuel maire travailliste Sadiq Khan a été chargé de son application et a décidé son déploiement dans la grande banlieue de la capitale. Une grande partie des pancartes déployées samedi encourageaient ainsi à voter contre lui lors de l’élection municipale londonienne de l’an prochain.

Cette mesure environnementale est donc devenue un enjeu politique majeur. Suite au résultat d’Uxbridge, le Premier ministre conservateur Rishi Sunak avait recommandé à Sadiq Khan “de ne pas mettre en place” l’ULEZ car elle représenterait “un poids” pour les Londoniens. Avant d’attaquer violemment le Parti travailliste : “Cela montre qu’ils sont déconnectés des préoccupations des travailleurs.” Cette déclaration ne surprend guère de la part d’un Premier ministre réputé pour être peu sensible aux questions environnementales, et dont la décision fin juillet de multiplier les forages pétroliers et gaziers en mer du Nord risque de remettre en cause la volonté du pays d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Elle marque aussi la volonté d’un parti conservateur au fond du gouffre dans les sondages d’accuser l’opposition de greenwashing dans un but purement électoraliste, pour attirer des électeurs et pourquoi pas renouveler la surprise d’Uxbridge lors de l’élection parlementaire prévue, elle aussi, en 2024. Cette tactique inquiète indéniablement l’opposition : le leader travailliste Keir Starmer avait alors demandé au maire de Londres de “réfléchir” à la signification de la défaite d’Uxbridge.