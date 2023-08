En quête d’un second souffle, Macron invite alliés et opposants à la discussion

Cette réunion à huis clos a abouti à un engagement de la part du Président : l’organisation d’une conférence sociale sur les bas salaires. Cet accord de principe répond à une demande de la gauche et des syndicats. Le chef de l’État a également accepté, selon le patron du Modem, François Bayrou, “une grande conférence démocratique sur les institutions, sur le mode de scrutin”. Concernant un référendum sur l’immigration voulu par la droite et l’extrême droite, Emmanuel Macron a proposé d’approfondir tout d’abord le débat sur l’article 11 de la Constitution qui régit les référendums puisque, aujourd’hui, son champ d’application exclut la question migratoire.

Enthousiasme de la majorité, déception de l’opposition

Après cette première rencontre, les membres de la majorité se sont montrés très enthousiastes. Du côté de l’opposition, tant à gauche qu’à droite, les chefs de partis ont plutôt fait part de leur déception et de leur scepticisme.

”C’est vrai qu’il y a peu de concret pour l’instant, analyse Bruno Cautrès, enseignant à Sciences Po Paris et chercheur CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof). Après, il y en a peu aussi parce que c’est le début d’une nouvelle initiative présidentielle. Il faut voir comment les formations politiques vont digérer tout cela, si elles vont retourner vers leurs instances et leurs militants, si elles vont dessiner une stratégie…”

Bruno Cautrès voit du positif et du négatif dans cette “initiative politique d’ampleur” selon les termes du chef de l’État. “Comme toujours chez Emmanuel Macron, on trouve du “en même temps”, glisse le politologue. Le point positif bien sûr, c’est l’idée que le pouvoir exécutif puisse discuter de manière apaisée avec toutes les formations politiques autour de grandes questions. Le point négatif, c’est la multiplication de vecteurs, d’enceintes de discussion, qui ne sont pas prévus dans notre Constitution et qui n’ont pas de lien clair avec nos institutions. Quelle est leur légitimité ? Les députés et les sénateurs sont payés par nos impôts pour réfléchir, pour décider. Et puis, tout cela crée de l’incompréhension chez les citoyens. On ne sait plus qui décide de quoi.”

Macron cherche à donner du sens à son second mandat

Pour le politologue, cette première rencontre à Saint-Denis est surtout le signe d’un Président en quête d’un second souffle. “Il n’a pas de majorité absolue et il constate que l’horizon de la fin de sa vie politique commence à se dessiner. Il constate aussi, sans aucun doute, des impasses dans lesquelles il se trouve. Il essaie ainsi de donner du sens à son second mandat et il recherche une manière de laisser une trace dans l’histoire. Il a dit dans une récente interview dans Le Point qu’il veut qu’on conserve de lui l’image d’un président qui a rendu les Français plus fiers d’eux-mêmes.”

Tous les acteurs de la première rencontre de Saint-Denis ont convenu de se revoir dans un cadre similaire. Pour l’heure, ils attendent de recevoir le compte rendu rédigé par Emmanuel Macron qui, en l’absence de collaborateurs à la réunion, a officié comme secrétaire, en prenant des notes.