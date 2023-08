Giorgio Marengo, évêque d’une des plus petites communautés catholiques au monde

À lire aussi

Originaire du Piémont italien, Giorgio Marengo est arrivé comme prêtre missionnaire en 2003 dans le pays. “Enfant, je ne rêvais pas de devenir missionnaire, mais la vocation s’est invitée naturellement dans ma vie. J’ai eu la grâce de grandir dans une famille où la foi était quelque chose de frais, de beau et de vivant. Cela a continué pendant mes années de lycée à Turin”, confiait-il à l’époque dans l’hebdomadaire catholique La Vie. À ce moment, “j’ai perçu que le Seigneur me voulait pour lui sous une forme exclusive, et j’ai mis mes pas sur le chemin de la vie consacrée”.

Nul doute que le Pape, qui aime s’adresser aux “périphéries” de l’Église, apprécie le travail effectué par Giorgio Marengo en Mongolie. C’est d’ailleurs pour s’en inspirer et pour le mettre en évidence qu’il sera auprès de lui, de ce vendredi matin à ce lundi après-midi, pour un voyage qui suscite beaucoup de curiosités. Que François dira-t-il aux Mongols d’autres confessions (bouddhistes pour l’essentiel), à ces habitants marqués à la fois par leurs traditions rurales et l’athéisme communiste qui a longtemps frappé le pays ? Proche de la Russie et de la Chine, profitera-t-il de ces quelques jours pour s’adresser à ces deux géants avec lesquels il tisse des relations diplomatiques hautement compliquées ? Sans doute s’inspirera-t-il des murmures de Giorgio Marengo. “'Murmurer l’Évangile au cœur de la Mongolie.' C’est ainsi que je perçois la mission, poursuivait ce dernier dans La Vie. Le murmure est une modalité d’empathie, de proximité et de confiance qui se construit dans la durée et dans l’espace laissé à l’autre pour faire place au silence, à la réflexion, à l’attente et à la contemplation.”