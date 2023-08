Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a démissionné

Avec le départ annoncé de Ben Wallace, le Parti conservateur du Royaume-Uni ressemble plus que jamais à un navire à la dérive

Populaire au sein et de son parti et en dehors, le ministre de la Défense quittera bientôt son poste et la politique britannique. Un signe du peu d’espoir des conservateurs de remporter un nouveau mandat l’an prochain.