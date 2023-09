Alors que la fillette le tenait dans ses bras, le nourrisson et sa sœur ont fait une chute de près de trois mètres de hauteur. Deux ambulances des pompiers et une équipe du SMUR sont intervenues sur place et ont pris en charge les deux enfants. Ils ont ensuite été transférés à l’hôpital américain, accompagnés de leur mère alors en état de choc suite à cette terrible scène.

Fort heureusement, le bébé et sa sœur s’en sortent sans blessures inquiétantes selon les premières constatations.