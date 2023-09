Un spécialiste russe des missiles meurt après avoir mangé des champignons vénéneux

Vitali Melnikov, scientifique russe de 77 ans a été hospitalisé le 11 août et est décédé mercredi 30 août. Le scientifique dirigeait la division des missiles et systèmes spatiaux de RSC Energia, entreprise russe produisant et lançant fusées, engins spatiaux et modules pour stations spatiales. Il a également travaillé pour TSnIIMASH, un centre scientifique du gouvernement russe fabriquant également des missiles ainsi que des engins spatiaux.