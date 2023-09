Migration : l’Union européenne met le paquet pour accélérer les retours, mais cette approche “est très court-termiste et non viable”

Or rien ne dit que les Européens réussiront ce pari, tant renvoyer chez eux les individus dont la demande d’asile a été refusée et qui ont reçu l’ordre de quitter le territoire reste une affaire compliquée. En 2022, sur les 422 400 décisions de renvois rendues dans l’UE, autour de 20 % ont été exécutées. Et les efforts des Européens pour réduire cet écart risquent de “se faire au détriment des droits des personnes concernées”, alerte Mme Sundberg Diez.

Quels sont les grands défis en matière de retours ?

Il y en a beaucoup. Il est parfois difficile de déterminer la nationalité d’une personne. Certains pays tiers contestent le fait qu’il s’agit d’un de leurs ressortissants. Ou alors ils sont réticents à reprendre leurs nationaux et refusent de délivrer des documents de voyage. Parfois, ce n’est pas sûr de renvoyer les personnes dans leur pays d’origine. En effet, de nombreuses décisions de retour ont été prises à l’encontre de ressortissants de pays en proie à l’insécurité, comme l’Afghanistan, le Mali ou l’Irak. Et beaucoup de ces décisions sont contestées en justice. Par ailleurs, l’UE tente de convaincre des pays de reprendre des individus qui ont simplement transité par leur territoire, ce qui n’est pas évident.

Notez que c’est aussi un phénomène difficile à mesurer, les chiffres ne correspondent pas forcément à la réalité. Certaines personnes reçoivent plusieurs décisions de retour. Il y en a qui retournent dans leur pays volontairement, sans que ce soit pris en compte.

Comment expliquer une telle réticence des pays d’origine à coopérer avec l’UE sur cette question ?

Politiquement, c’est très délicat. Cela peut être perçu comme une trahison des intérêts de leur population, donc de leurs citoyens qui ont choisi d’émigrer. Surtout, certains pays dépendent fortement de la migration pour leur développement. Ils peuvent bénéficier d’énormément de fonds envoyés par les citoyens qui ont émigré – même par ceux qui vivent dans des situations irrégulières et travaillent dans l’économie informelle. Cela peut en fait représenter une part très importante du PIB de certains États, en particulier des plus petits.

L’UE se sert donc de divers leviers (politique de visas, aide au développement, opportunités d’emplois, voies de migration légales…) pour inciter ces pays à rapatrier leurs ressortissants, mais il y a peu de preuves quant à l’efficacité de cette stratégie…

À lire aussi

Pourquoi ?

Conditionner toutes ces politiques à la coopération en matière de retours sape leur efficacité. De plus, les conditionnalités relatives aux droits de l’homme (qui sont traditionnellement liées à l’octroi de ces aides, NdlR) deviennent bien moins prioritaires que les conditionnalités liées à la migration.

Prenez l’exemple de l’aide au développement. Ces dernières années, l’UE a de plus en plus alloué l’aide au développement aux pays qui coopèrent avec ses objectifs en matière de gestion des migrations. Ce qui signifie que ces fonds cessent d’être dirigés avant tout vers les pays qui en ont le plus besoin. Il y a donc une tension entre les objectifs politiques. En plus, c’est une vision sur le très court terme. Car à long terme, cela risque de contribuer justement aux facteurs qui poussent les gens à partir. Dès lors, imposer de cette manière les priorités de l’UE conduit à une dynamique très vicieuse et inégale avec les pays partenaires.

Les États membres veulent même renvoyer davantage de personnes vers des pays par lesquels elles sont passées pour venir en Europe. Quels sont les risques de cette approche ?

Les gens risquent de se retrouver dans un pays avec lequel ils n’ont aucun lien, où ils ne peuvent pas se reconstruire une vie, où ils ne parlent pas la langue, où ils n’ont pas de famille. Mais la plus grande préoccupation est liée au risque de refoulement. L’UE a l’obligation de respecter le principe de non-refoulement, qui interdit aux États d’envoyer des personnes vers des pays où ils peuvent être exposés à de graves violations des droits de l’homme. Cette obligation s’applique à la fois directement et indirectement. Cela vaut donc aussi si l’UE a un accord pour renvoyer des Syriens ou des Afghans en Turquie, qui ensuite renvoie ces individus dans leur pays d’origine. C’est ça le plus grand risque : que des personnes soient renvoyées depuis des pays que l’UE considère comme sûrs vers leurs pays d’origine qui, eux, ne le sont pas. Et l’UE risque d’être également responsable de ces violations.

La question des retours est pourtant au centre du Pacte sur l’asile et la migration, censé réformer la politique migratoire européenne. La piste retenue en juin par les États membres consisterait à installer des centres d’accueil, voire de détention, aux frontières de l’UE, où il y aurait des procédures “express”. Un système basé sur l’idée de renvoyer le plus vite possible les personnes qui ne peuvent prétendre à l’asile…

À lire aussi

Oui, ce focus présente de graves risques pour les droits de l’homme, en plus d’être une approche très “court-termiste” et non viable. Il s’agit d’augmenter significativement la détention aux frontières, d’une manière inutile, disproportionnée et coûteuse, sans aucune garantie que cette politique augmenterait les retours. Ce que l’on sait c’est que cela pourrait accroître la misère des personnes concernées. Augmenter le risque que les personnes soient renvoyées vers le danger. Augmenter les violations des droits de l’homme dans l’UE. Sans parler du fait que ces accords avec les pays tiers échappent souvent à l’attention du public et au contrôle judiciaire. Tout cela pourrait être évité si l’on se concentrait davantage sur une approche humaine et durable de la politique d’immigration. Avec un accent sur le respect des droits des demandeurs d’asile, avec une véritable solidarité durable, prévisible, entre États membres pour gérer la migration, avec un système d’asile crédible, davantage de voies légales d’accès vers l’Europe.