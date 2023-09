Pour les Italiens, la politique migratoire de Meloni est un échec: "La réalité a rendu évident que ses slogans électoraux étaient de la propagande"

“La politique du gouvernement Meloni est un échec total” , estime Lorenzo Delfino, porte-parole de l’association Coordination migrants. “Pour le moment, ce gouvernement est simplement en train de traiter les migrants comme des paquets postaux que l’on peut déplacer d’un endroit à l’autre, de Lampedusa à Bologne ou ailleurs, sans aucune perspective d’intégration."

Du jamais vu depuis 2017

A ce jour, 114 526 personnes sont arrivées en Italie sur les huit premiers mois de l’année. Cette donnée, qui vient du site du ministère de l’Intérieur, confirme que lorsque l’Afrique est en crise, l’Italie est le premier port d’approche. Il faut remonter à 2017 pour trouver des chiffres similaires et cette année pourrait devenir celle des records des arrivées de migrants dans la péninsule.

“Difficile de faire comprendre ce phénomène à l’opinion publique”, a reconnu Giorgia Meloni lors du Conseil des ministres lundi dernier. La première Présidente du conseil élue, cheffe de file d’un parti d’extrême droite Fratelli d’Italia, se heurte désormais à la réalité du pouvoir, loin des slogans qu’elle scandait l’an dernier en campagne électorale promettant de fermer les ports italiens aux bateaux des passeurs de migrants. Les accords passés entre l’Union européenne et le président Tunisien Kais Saied ne donnent pas les résultats escomptés.

“Ce qui est clair, c’est que la réalité a rendu évident que c’était de la propagande”, constate Luca Rizzo Nervo, l’échevin (Parti démocrate) de la ville de Bologne qui a lancé l’alarme sur le risque d’un débordement du système d’accueil. “L’État et ce gouvernement ne donnent pas les bonnes réponses pour affronter l’urgence du premier accueil, ils se rabattent sur nous, les villes, qui normalement sommes en charge de la seconde phase, lorsque les migrants entrent dans le système de la demande d’asile. ”

Bologne est une ville historiquement de gauche mais l’échevin réfute assure que le mécontentement vis-à-vis de la politique du gouvernement traverse tout le spectre électoral. “L'alarme générale est donnée dans toutes les villes du Nord, que ce soient des territoires administrés par la droite ou par la gauche. Nous disons tous au gouvernement que nous n’avons plus les moyens d’accueillir correctement ces personnes. Les maires de droite en font sûrement une question de limitation du nombre de migrants, nous à gauche, nous insistons sur l’impossibilité d’intégration dans ces conditions.”

Paradoxe des décisions du gouvernement

En 2018, lorsque Matteo Salvini, leader du parti d’extrême droite La Ligue, était ministre de l’Intérieur, les fonds pour l’accueil des migrants ont été fortement réduits. “Vivre des mois dans un CAS est terrible” explique Anna Maria Margutti, directrice du centre pour les travailleurs étrangers de la CGIL, le plus grand syndicat italien. “Là, les migrants ne peuvent que dormir, manger et recevoir les soins de base. Il n’y a plus de cours d’italien, plus de soutien psychologique. De plus avec le décret Cutro, qui a été adopté après le terrible naufrage en Calabre de février dernier, le gouvernement a créé des murs à l’intérieur du système d’accueil.”

Ce décret interdit en effet aux communes de transférer les migrants des grands centres de premier accueil tant qu’ils n’ont pas reçu l’approbation finale de leur demande d’asile, une procédure qui peut durer de deux à trois ans. “C’est paradoxal, parce qu’il y a des places disponibles sur le territoire dans des structures de petite dimension, ce qui favorise l’intégration, mais ils ne peuvent pas y avoir accès et sont entassés dans des tentes. Ces derniers jours, la préfecture oblige les migrants qui sont dans le CAS depuis deux ou trois ans à partir pour laisser place aux nouveaux arrivants. Ils les mettent à la rue”, s’insurge Anna Maria Margutti. “Ce gouvernement fait pression sur les villes pour créer un sentiment d’insécurité dans la population à des fins électorales”, affirme-t-elle.

La forte pression migratoire est une histoire déjà vue en Italie. Un phénomène que l’extrême droite au pouvoir ne réussit pas à freiner malgré toutes ses promesses. Un phénomène qui pourrait avoir un impact sur le choix des Italiens lors des prochaines élections européennes.