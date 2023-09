Deux épaves de sous-marins allemands U-Boot datant de la Première Guerre mondiale identifiés au large de Zeebruges

Le U-5 est le plus ancien sous-marin coulé dans les eaux territoriales belges. Il date de 1910 et mesure 57 mètres de long. Toujours intact au fond de l'eau, les experts estiment qu'il a fini sa carrière sur une mine. Le U-14 mesurait quant à lui 34 mètres de long et a été construit en 1915. Il est connu pour avoir posé des mines à une vingtaine de reprises et être responsable d'avoir coulé six navires britanniques. Son dernier départ de Zeebruges remonte au 1er octobre 1917, il a ensuite disparu des radars. Compte tenu de son état, les experts estiment qu'il a souffert d'une forte explosion. Quelque 300 épaves gisent dans les eaux belges, une quarantaine d'entre elles n'ont pas encore été identifiées.