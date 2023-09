Risques d'effondrements et rentrée des classes perturbée dans une centaine d'écoles britanniques

Certains parents ont témoigné dans la presse britannique être “démoralisés” à l’idée de devoir forcer leurs enfants à reprendre des cours à distance comme pendant la pandémie. Sans parler de ceux dont l’emploi ne leur permet pas de travailler depuis leur domicile et qui n’ont pas de solution de recours en attendant la reprise normale des cours. La colère des parents est d’autant plus forte que le ministère n’a pas encore officialisé la liste des écoles affectées, même si la ministre de l’Éducation Gillian Keegan a assuré lundi qu’elle serait publiée dans le courant de la semaine.

Un risque grave dans 52 écoles

Le matériau incriminé, le béton cellulaire durci en autoclave, est encore produit et installé dans le monde entier et peut être approprié s’il a été bien conçu, fabriqué, installé et maintenu, explique sur le site de l’université de Loughborough Chris Goodier, professeur de génie de construction. Mais cela n’a souvent pas été le cas pour les panneaux construits pendant les années 1950, 1960 et 1970. Surtout que l’infiltration prolongée d’eau, pas rare dans les vieux toits, peut aussi mener à leur détérioration”.

Le gouvernement s’est intéressé de près à la présence de ce béton dans les constructions actuelles suite à l’effondrement du toit d’une école du Kent en 2018, heureusement advenue pendant la nuit. Le ministère de l’Éducation a lancé en mars 2022 un questionnaire aux quelque 20 000 écoles du pays pour connaître l’étendue des réparations à effectuer. Si 1500 établissements n’ont pas encore répondu, selon le chiffre donné lundi par la ministre Gillian Keegan, son ministère avait découvert en mars dernier l’existence d’un risque grave dans cinquante-deux écoles, obligées de prendre des mesures rapides. Nombre d’entre elles ont ainsi effectué des travaux pendant les vacances estivales, qui durent six semaines en Angleterre. L’effondrement d’une poutre dans un bâtiment à la mi-août a poussé le gouvernement à revoir ses évaluations, ce qui a abouti aux annonces de jeudi dernier. Ces chiffres demeurent néanmoins temporaires : 572 écoles attendent le verdict des experts du ministère, ce qui pourrait accroître fortement le nombre d’établissements concernés.

Les conservateurs sous le feu des critiques

Si le gouvernement a cru pouvoir esquiver les critiques, Jonathan Slater, qui fut de 2016 à 2020 le plus haut fonctionnaire du ministère de l’Éducation, a accusé lundi matin le Premier ministre conservateur Rishi Sunak d’être personnellement responsable du retard des travaux. “Même si nous avions besoin d’un budget pour réparer 300 à 400 écoles par an, nous ne disposions que d’un budget pour 100 écoles, a-t-il raconté à la BBC. En 2021, nous avions demandé un doublement du budget. Nous pensions l’obtenir mais au contraire notre budget a été divisé par deux et nous n’avons depuis que les moyens de réparer 50 écoles par an !” Il a ensuite rappelé que Rishi Sunak était le chancelier de l’Échiquier (ministre des Finances) de l’époque.

Ce dernier a immédiatement répondu qu’il était “totalement faux” de le rendre responsable du manque de moyens. De son côté, l’opposition travailliste a indiqué que l’austérité budgétaire déployée depuis 2010 par les conservateurs a eu comme cible privilégiée les dépenses d’investissements, c’est-à-dire la construction et la maintenance des bâtiments et des infrastructures. Celles du ministère de l’Éducation ont diminué de près de 50 % entre 2010 et 2022.