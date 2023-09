Six Britanniques sur dix ont une bonne opinion de Charles III, le nouveau souverain qui a succédé à la Reine. Six personnes sur dix déclarent avoir une opinion positive de leur monarque, et presque autant (59%) estiment qu'il fait du bon travail.

Selon l'enquête, seuls trois membres de la famille royale sont plus populaires que le Roi: près de trois quarts des Britanniques (74 %) ont une bonne impression de l'héritier du trône, le prince William. En deuxième position se trouve la princesse Anne, la sœur du roi âgée de 73 ans, avec 73% d'approbation, suivie de près par l'épouse de William, la princesse Kate (41 ans), avec 72% de votes positifs.

Le plus impopulaire est le frère du roi, le prince Andrew (63 ans), tombé en discrédit pour son implication dans un scandale sexuel. 88% des sujets ont une opinion négative de lui. Le prince Harry (38 ans) et son épouse, la duchesse Meghan (42 ans), comptent également plus d'opposants que de partisans, puisqu'ils sont respectivement perçus sous un mauvais jour par 63 et 68% des Britanniques.