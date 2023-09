Un fonctionnaire européen pris au piège du chantage de l’Iran

C'est une révélation qui embarrasse l'Union européenne et un de ses États membres, la Suède, illustrant leur difficulté à gérer les relations, très dégradées, avec l'Iran et le chantage diplomatique de ce pays. Selon un article publié lundi par le New York Times, un citoyen suédois travaillant pour les services diplomatiques de l'UE est emprisonné en Iran depuis plus de 500 jours. Cette arrestation "a été gardée secrète pendant plus d'un an par les autorités suédoises et celles de l'Union européenne", souligne le journal américain, alors que l'Iran a pris l'habitude de jouer cette carte pour arracher des faveurs à d'autres pays, comme ce fut le cas avec la Belgique.