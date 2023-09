Didier Reynders remplace Margrethe Vestager comme commissaire européen à la Concurrence

En vertu des règles internes de la Commission, Margrethe Vestager a pris un congé en solde pour mener campagne. Soutenue par Copenhague et les libéraux européens, sa famille politique, elle sera opposée à la ministre (socialiste) espagnole des Finances, Nadia Calviño. Le choix de la future présidente de la BEI reviendra aux ministres des Finances des Vingt-sept, qui pourraient se prononcer dès la mi-septembre.

Un nouveau départ de poids à la Commission

Alors qu’on entre dans la dernière année de la législature européenne, qui court jusqu’aux élections de juin 2024, Mme Vestager est la deuxième vice-présidente de la Commission à quitter l’exécutif européen – même si ce n’est peut-être que temporaire dans le cas présent. Le Néerlandais Frans Timmermans, n°2 de la Commission en charge du Pacte vert, a décidé en juillet de retourner sur la scène politique nationale, pour prendre la tête de la liste commune rouge-verte en vue des élections anticipées qui se tiendront le 22 novembre prochain aux Pays-Bas, avec l’espoir de succéder au libéral Mark Rutte au poste de Premier ministre.

Pour remplacer le social-démocrate Timmermans, les Pays-Bas ont désigné le chrétien-démocrate Wopke Hoekstra à qui la présidente von der Leyen propose d’attribuer le portefeuille de l’action climatique. Cette nomination devra obtenir l’aval des députés européens et M. Hoekstra passera une audition devant la commission Environnement du Parlement européen.

Les portefeuilles de Mme Vestager reviennent, eux, à deux autres libéraux : à Didier Reynders, donc, et à la Tchèque Vera Jourova. La vice-présidente chargée des Valeurs et de la Transparence reprendra les compétences de “l’Europe adapté à l’ère numérique”. Via le réseau social X (anciennement Twitter), M. Reynders a pour sa part déclaré qu’il “continuera à assurer que la politique et les règles de concurrence de l’UE seront appliquées vigoureusement”. La politique européenne de concurrence vise notamment à lutter contre les abus de positions dominantes et à encadrer strictement les aides d’État aux entreprises, même si dans ce dernier domaine, les règles ont été temporairement assouplies depuis la pandémie de Covid-19.