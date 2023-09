Le nombre de demandes d’asile augmente de près de 30 % au premier semestre 2023 par rapport à l’année précédente

1 Les chiffres les plus élevés depuis 2016

Il s’agit d’une hausse de 28 % par rapport aux chiffres enregistrés pour la même période en 2022 (406 642). Il s’agit aussi du nombre le plus élevé depuis la crise de l’asile de 2015-2016 (908 000 demandes au second semestre 2015, respectivement 633 000 et 603 000 lors des deux semestres de 2016). L’agence européenne de l’asile s’attend à ce que le million de demandes d’asile soit atteint d’ici la fin de l’année 2023 – il avait été frôlé en 2022 avec 994 000 demandes.

Ces chiffres ne prennent pas en compte les quelque 4 millions d’Ukrainiens qui ont fui le conflit déclenché par la Russie dans leurs pays, et qui bénéficient d’une protection temporaire, différente du statut de réfugié.

2 L’Allemagne, première destination des demandeurs

Plus de 30 % des demandes ont été déposées en Allemagne (près de 155 000), 17 % en Espagne (87 000) et 16 % en France (81 000). Les pays de “première entrée” que sont l’Italie, la Grèce ont enregistré respectivement quelque 62 000 demandes (12 %) et 17 000 demandes (3/%). Quelque 3 % (15 321) des demandes ont été introduites en Belgique.

3 Les Syriens, première nationalité des demandeurs d’asile

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, les Syriens représentent la première nationalité des demandeurs. Près de 67 000 d’entre eux ont demandé à obtenir le statut de réfugié en Europe sur les six premiers mois de 203. Viennent ensuite les Afghans (55 000), les Vénézuéliens (36 000), les Turcs (35 000), puis les Colombiens. Les ressortissants de ces cinq pays représentent ensemble 44 % du total des requêtes. Plus de 13 000 demandes ont été déposées par des Égyptiens, plus de 10 000 par des Irakiens et plus de 9000 par des Iraniens.

4 Plus de 680 000 demandes pendantes

Le nombre de demandes d’asile en traitement dans les vingt-neuf pays a également augmenté, de 34 % au cours du premier semestre de 2023 par rapport à la même période, l’année précédente. Selon l’agence européenne de l’asile, 682 375 demandes sont pendantes, dont plus de 354 000 depuis une période supérieure à 6 mois. Plusieurs États membres éprouvent des difficultés à les traiter et treize d’entre eux, dont la Belgique, se sont vus offrir une assistance opérationnelle de l’agence européenne de l’asile.

5 Un taux de refus de 59 %

Le taux de reconnaissance moyen du statut de réfugié est de 22 % et de 19 % pour une protection subsidiaire, pour un taux de refus de 59 %. Ce taux d’obtention d’une protection est plus élevé pour les ressortissants de certains pays : il est de 94 % pour les Syriens (avec davantage d’octrois d’une protection subsidiaire que d’octrois du statut de réfugiés) de 60 % pour les Afghans et de 47 % pour les Iraniens. Il est de 35 % pour les Russes et redescendu à 24 % pour les Turcs, alors qu’il avait atteint jusqu’à 59 % en 2019, après les années de purges menées par le régime du président Erdogan à la suite du coup d’État qui l’avait visé en 2016.