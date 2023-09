Pourquoi la Russie garde en otage l'accord céréalier pour la mer Noire

Pourquoi l’accord céréalier en mer Noire avait-il été créé ?

Avant la guerre, l’Ukraine était l’un des principaux producteurs de céréales au monde et en exportait entre quatre et six millions de tonnes par mois. Elle représentait 10% du marché mondial du blé, 13% pour l’orge, 15 %pour le maïs – en plus de dominer le marché de l’huile de tournesol (plus de 50 %). Or, l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022 a entraîné un arrêt brutal des flux depuis les ports de ce pays, par lesquels il exportait 90% de son blé et autres céréales. Un choc pour le marché, qui “a porté les prix à des niveaux très élevés en mars et avril 2022”, rappelle Joseph Glauber, chercheur à l’International Food Policy Research Institute (IFPRI) et ancien économiste en chef du ministère américain de l’Agriculture.

À cela, s’ajoutait l’incertitude quant aux exportations depuis la Russie, l’autre grand fournisseur mondial de produits agricoles et d’engrais.“Beaucoup craignaient que les sanctions occidentales frappent aussi les ventes russes de produits alimentaires”, note M. Glauber. Les alliés de l’Ukraine ont cependant fait un point d’honneur à ne pas toucher à ce domaine, même si Moscou ne cesse d'affirmer le contraire dans sa propagande, un message qui rencontre un certain succès dans certains pays africains.

Alors que l’explosion des prix des céréales faisait craindre une crise alimentaire mondiale, la Turquie s’est posée en médiateur entre Kiev et Moscou, afin de rétablir le transit via la mer Noire. L’accord a été conclu le 22 juillet 2022, offrant ainsi à M. Erdogan une victoire diplomatique majeure. L’initiative a été renouvelée deux fois avant que Moscou n’en sonne la fin le 17 juillet, date à laquelle l'accord a expiré.

Avec quel succès ?

L’accord autorisait des navires à partir de trois ports ukrainiens (Chornomorsk, Odessa et Yuzhny/Pivdennyi) via un corridor prédéfini en mer Noire, où ils étaient à l’abri des attaques russes. Une équipe conjointe de la Turquie, de la Russie, de l’Ukraine et des Nations unies procédait aux inspections, pour assurer que ces bateaux transportaient bien des produits agricoles – et non des armes.

En soi, lors de l’entrée en vigueur de cette initiative, “les prix sur les marchés avaient déjà baissé. Certains avaient anticipé ce deal. Et d’autres pays exportateurs avaient eu une bonne récolte”, ce qui avait rassuré les marchés, souligne M. Glauber. “Mais sans l’initiative céréalière, les prix auraient été beaucoup plus élevés.” Cela a en effet permis de faire sortir d’Ukraine plus de 1000 navires et 33 millions de tonnes métriques de produits en moins d’un an, dont 725 000 ont été achetées par le Programme alimentaire mondial de l’Onu afin de les livrer aux pays dans le besoin (Ethiopie, Yemen, Afghanistan, Turquie, Soudan, Kenya, Somalie). Pour l’Onu, “l’initiative a été une bouée de sauvetage pour la sécurité alimentaire mondiale et la stabilité des prix”.

Comment l’Ukraine en a-t-elle bénéficié ?

L’Union européenne s’est vite efforcée d’offrir à l’Ukraine des routes alternatives, notamment terrestres, pour exporter ses céréales. Des “voies de solidarité” ont été mises en place dès mai 2022, l’enjeu étant aussi de permettre à l’économie ukrainienne de survivre. Malgré la difficulté d’adapter in extremis les infrastructures (routes, chemins de fer, etc.) à ce transit, 60 % des céréales ukrainiennes sont passées par ces voies. Et 40 % via la mer Noire, une fois l’initiative en place.

Ces deux solutions ont permis d’exporter en moyenne 4 millions de tonnes de céréales ukrainiennes par mois entre juillet 2022 et janvier 2023. Certes, les volumes sont restés bien en deçà des niveaux d’avant-guerre, dans la période suivant la récolte. Mais retrouver ces chiffres n'était pas l'objectif recherché. Cela a offert une “soupape de pression pour le secteur agricole de l’Ukraine”, explique Caitlin Welsh, directrice du programme Sécurité alimentaire et hydrique mondiale, au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), à Washington.

Celui-ci reste cependant très affecté par la guerre et les manœuvres russes. Malgré l’accord, “les exportations (via la mer Noire) ont lentement diminué. En mai, juin de cette année, elles n’étaient plus qu’une fraction de ce qu’elles étaient fin 2022. La Russie ralentissait délibérément l’inspection des navires à l’entrée et à la sortie des ports ukrainiens”, observe Mme Welsh.

De manière générale, “l’Ukraine n’est plus ce qu’elle était”, en termes de production agricole, ajoute M. Glauber. “Les agriculteurs ont planté beaucoup moins cette année. Notamment parce que leurs terres se trouvaient dans des zones occupées ou de combat. Pour d’autres, c’est lié au coût du transport – des céréales hors d’Ukraine ou des engrais vers le pays – est très élevé. Ces coûts sont absorbés par les agriculteurs ukrainiens, sur leur prix de vente, qui reste donc très faible. L’Ukraine a été durement touchée. Même si l’initiative mer Noire est relancée, la production resterait inférieure de 35 à 40 % à ce qu’elle était avant la guerre.”

Quel a été l’impact du retrait de Moscou de cet accord ?

Pour l’heure, les conséquences du refus de la Russie de prolonger l’accord céréalier sont limitées. Mais “les prix restent très volatils”, d’autant que les autres pays exportateurs de céréales “affichent des stocks assez faibles”, note M. Glauber. “Dès qu’on apprend qu’un port sur le Danube (autre voie exploitée par l’Ukraine, NdlR) a été bombardé, les prix augmentent.”

Surtout, “l’Ukraine récolte le blé en été et l’exporte à partir de l’automne. Si à ce moment-là, elle ne peut pas atteindre les marchés, cela aura un impact important sur les prix mondiaux des denrées alimentaires”, alerte Mme Welsh. “Ce sont les plus vulnérables qui paieront le prix le plus élevé”, a dès lors mis en garde António Guterres, secrétaire général de l’Onu, le 24 juillet.

Que veut Vladimir Poutine ?

Alors que la Russie fait tout pour étouffer l’économie ukrainienne, pourquoi a-t-elle même accepté de se joindre à cette initiative? La réponse réside sans doute dans sa stratégie diplomatique. “Elle y a sans doute vu un moyen d’éviter les pays du Sud ne protestent contre elle”, devine Mme Welsh. Ce n’est donc pas un hasard si, au lendemain de son retrait de l’accord, M. Poutine accueillait un sommet Russie-Afrique à Sotchi. Lundi dernier, il a confirmé qu’il livrera gratuitement des céréales à six pays africains, en plus d’accorder des tarifs préférentiels pour l’Égypte, pays ami et l’un des deux premiers importateurs de blé russe avec… la Turquie.

Le président russe espérait sans doute aussi pousser les Occidentaux à alléger leurs sanctions. Il exige toujours de reconnecter la banque agricole russe Rosselkhozbank au système de paiement international Swift. Mais les Européens craignent que Moscou ne s’en serve pour contourner les sanctions et financer sa guerre en Ukraine.

Une autre demande russe concerne la réouverture du pipeline d’ammoniac qui transporte ce composant clé des engrais minéraux de la ville russe de Togliatti au port ukrainien d’Odessa. Or l’Ukraine, “n’a jamais autorisé la Russie à exporter de l’ammoniac par ce pipeline”, selon Mme Welsh.

À quoi joue la Russie?

En réalité, la Russie a beaucoup à gagner de l’incertitude qui plane sur la région de la mer Noire et les marchés de céréales, depuis la fin de l’accord. “Elle est déjà le premier exportateur mondial de blé et sa récolte a été abondante cette année. Vladimir Poutine veut donc que la Russie remplace l’Ukraine sur les marchés mondiaux de céréales. Plus les prix sont élevés, plus la Russie en profitera”, souligne Mme Welsh. L’enjeu est aussi politique. “Cela permettrait à la Russie d’étendre son influence, d’utiliser davantage ses exportations comme arme politique. Plus le reste du monde souffre (d’une crise alimentaire), plus la Russie peut s’en servir pour obtenir des concessions de l’Ukraine ou des Occidentaux.”

Moscou s’offre également un bon levier de pression sur les Européens. “La Russie sait que si l’Ukraine ne peut pas utiliser ses ports maritimes, elle devra compter davantage sur le transport terrestre”, via les États membres de l’UE, poursuit Mme Welsh. Or ce transit a déjà perturbé les marchés locaux dans ces pays, la présence de céréales ukrainiennes, moins chères, tirant les prix vers le bas et la colère des agriculteurs vers le haut. En avril, plusieurs voisins de l’Ukraine, dont son premier allié la Pologne, étaient allés jusqu’à bloquer les importations depuis l’Ukraine. La Commission a dû mettre la main au portefeuille – 156 millions d’euros d’aides ont été accordés à la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et la Slovaquie – et offrir des “mesures préventives” à ces pays, pour qu’ils n’autorisent que le transit de certains produits ukrainiens. “Tout cela force l’UE à dépenser de l’argent, que ce soit pour soutenir les agricultureurs de ces Etats membres ou pour nvestir dans des infrastructures, afin de fluidifier le transit. Surtout, cela menace le soutien de l’UE à l’Ukraine, une sacrée aubaine pour la Russie”, résume Mme Welsh. Ce sujet créé en effet des tensions avec Kiev. Alors que ces “mesures préventives” expirent le 15 septembre, les Etats concernés demandent une prolongation. Ce qui serait “inacceptable”, a déjà prévenu l’Ukraine.

Au vu des avantages qu’il tire de cette situation, Vladimir Poutine risque donc de monnayer cher son retour à l’accord céréalier en mer Noire. Ou même de ne plus jamais le renouveler.