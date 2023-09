Vladimir Poutine demande au gouvernement d'accélérer le déploiement de l'IA en Russie

La course au développement de l'IA a commencé ces dernières années parmi les plus grands groupes mondiaux de la tech, comme les Américains Google et Miscrosoft et le géant chinois de l'internet Baidu.

Cette annonce du Kremlin intervient au moment où l'Etat russe renforce sa mainmise sur le secteur numérique et des hautes technologies, en plein conflit en Ukraine.

Selon la feuille de route, Vladimir Poutine a ainsi recommandé une série de mesures à mettre en place : des fonds fédéraux doivent ainsi être débloqués pour soutenir la recherche, en particulier sur les algorithmes d'apprentissage automatique, les "grands modèles de langage" - les robots conversationnels - et les "superordinateurs".

Le président russe veut aussi "accélérer l'introduction des technologies d'IA" au sein des entreprises publiques. Et les sociétés souhaitant obtenir des subventions du budget fédéral auront, quant à elles, "l'obligation" d'utiliser l'intelligence artificielle.

Enfin, "à partir de 2024", un module nommé "Systèmes d'IA" deviendra également obligatoire "dans le cadre des programmes d'enseignement supérieur", peut-on aussi lire dans ce document.

Vladimir Poutine a répété ces derniers mois vouloir atteindre "la souveraineté technologique", les sanctions internationales qui frappent Moscou l'empêchant d'accéder à des logiciels étrangers et à des composants comme les semi-conducteurs.

En avril dernier, Sber, un des leaders russes des nouvelles technologies, avait lancé son propre robot conversationnel, rejoignant la course mondiale à ces outils créés à partir de l'IA, comme la star américaine ChatGPT.

L'intelligence artificielle, qui promet de révolutionner un large éventail de professions, nourrit toutefois des craintes importantes dans le monde car cette technologie peut être utilisée à des fins malveillantes. De nombreux pays ont déjà annoncé vouloir encadrer les outils de type ChatGPT.