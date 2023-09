11.000 ans de prison pour le fondateur d'une plateforme de cryptomonnaies

“Personne n’est là pour nous aider” : des précipitations records provoquent le chaos en Grèce, en Bulgarie et en Turquie

Les équipes de secours se mobilisent en Grèce, en Bulgarie et en Turquie. Les trois pays ont été touchés par des précipitations records et des crues soudaines, conduisant à la mort d’au moins 12 personnes et provoquant de gros dégâts matériels.