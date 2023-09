Des inondations en Grèce font sept morts, opération de sauvetage en cours

Des hélicoptères et des canots de sauvetage sont utilisés dans le cadre d'une "immense opération" ont précisé les pompiers, pour avoir accès aux villages de la région, bloqués par la crue des rivières.

Selon les pompiers, au moins six personnes sont portées disparues, surtout dans les départements de Magnésie et de Karditsa en Thessalie, à 330km au nord d'Athènes.

Les habitants craignent désormais de voir augmenter le nombre des victimes.

Qualifiée de phénomène "extrême en termes de quantité d'eau tombée en l'espace de 24H" par les experts, la tempête baptisée "Daniel" a frappé lundi et mardi la Magnésie, à 300 km au nord d'Athènes, notamment son chef-lieu, la ville portuaire de Volos et les villages du Mont Pelion, avant de toucher mercredi des localités autour de Karditsa et de Trikala.

Près de 200 touristes bloqués sur le mont Pélion ont été évacués à bord de bateaux ces derniers jours, ont annoncé jeudi les pompiers.

Une cellule de coordination a été mise en place par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, qui doit visiter vendredi la Thessalie. Prévu samedi, son discours de rentrée politique a été reporté en raison de cette situation critique.

Ces intempéries font suite à des incendies de forêt dévastateurs cet été en Grèce, qui ont fait au moins 26 morts.

La Commission européenne, qui avait activé le mécanisme de protection civile de l'UE pour aider la Grèce en juillet et en août, a indiqué qu'elle assisterait à nouveau la Grèce, si besoin.

En Turquie et en Bulgarie, deux pays frontaliers de la Grèce, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont fait au total 12 morts.