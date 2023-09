Des "Allez les Bleus" sont également descendus des gradins quand le président français a fait applaudir "toutes les équipes" et quand il a appelé de ses voeux une victoire des hôtes de ce Mondial qui durera huit semaines avant de livrer son verdict le 28 octobre.

A Marseille, dans la fan-zone installée en bord de plage, à l'Escale Borély, et sur celle de la Place de la Concorde à Paris, le public a également sifflé en nombre son allocution, avec quelques insultes qui ont aussi fusé.

"Place au jeu", a lancé le chef de l'Etat à la fin de son discours, qui suivait une cérémonie d'ouverture dans laquelle l'acteur français Jean Dujardin, oscarisé pour "The Artist", a célébré pendant une vingtaine de minutes "l'art de vivre à la française".

Cette cérémonie, qui a réuni 44 artistes professionnels et 240 bénévoles autour de Jean Dujardin et ses invités, a précédé le premier match (21h15) de la compétition entre la France et la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde, comptant pour le groupe A.

L'acteur, grand amateur de rugby et accompagné d'une trentaine de "personnalités représentatives et emblématiques" de l'hexagone, est le personnage principal et l'un des trois concepteurs de ce spectacle, remontant aux "racines de la culture française".

Parmi ces invités, issus du cinéma, de la musique, de la danse, des cultures urbaines ou encore de la gastronomie et de l'artisanat: les chefs Guy Savoy et Yves Camdeborde, l'ancienne internationale de rugby Lénaïg Corson, le chanteur Vianney, la danseuse étoile Alice Renavand, le photographe Yann Arthus-Bertrand, ou le pâtissier Pierre Hermé.

Après le discours de M. Macron, les Bleus et les All Blacks sont entrés dans l'arène où, dans la moiteur d'un Stade de France surchauffé, canicule et excitation obligent, les deux équipes se livreront à un match qui s'annonce dantesque, après le traditionnel haka néo-zélandais.