Les composantes de l’union populaire concourront en ordre dispersé aux européennes: "Le PS fait payer à la NUPES le prix de ses synthèses internes..."

Appareils partisans “confortés”

“Je ne suis pas du tout étonné que chaque parti de gauche se prépare à mener sa propre liste”, explique Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l’université de Lille. “La Nupes n’est qu’un accord électoral lâche et de circonstance. Paradoxalement, elle a même conforté les appareils partisans qui, chacun, cherchent à se reproduire lors des élections et à inverser le rapport de force en leur faveur. Malgré une volonté d’union à gauche, chaque parti fait primer ses intérêts de manière individualiste”. C’est notamment le cas des écologistes, arrivés en tête de la gauche en 2019 et bien décidés à réitérer l’exploit : cela fait longtemps qu’ils avaient prévu de la jouer solo aux européennes, leur secrétaire nationale Marine Tondelier ayant même été élue l’an dernier à la tête d’Europe Écologie Les Verts (EELV) sur cette promesse.

Au-delà des petits calculs électoraux et des grandes rivalités internes, il faut dire que les avis divergent beaucoup entre les différents partis de gauche sur l’Europe. “LFI a abandonné l’idée du Frexit mais reste très hostile au fédéralisme et veut renégocier un certain nombre de traités européens, tout comme le PCF. Tandis que le PS et EELV sont favorables à l’intégration européenne, les écologistes voulant même une armée européenne”, explique Rémi Lefebvre. Ce n’est pas tout : les insoumis veulent sortir de l’Otan, ce qui fait bondir les socialistes ; ces derniers sont favorables à l’installation obligatoire du drapeau européen sur la façade des mairies, ce qui fait tressaillir La France insoumise. “Ces désaccords idéologiques peuvent justifier la création de listes différentes. Mais les responsables des partis n’auraient-ils pas pu trouver un dénominateur commun et dépasser ces divergences? Ils n’ont même pas essayé”, estime le politologue, qui évoque l’absence de débats et le manque de culture du compromis au sein de la gauche française.

Pourtant, au Parlement européen, les députés socialistes, les insoumis et les écologistes votent souvent ensemble. Et l’an dernier, quand ils ont élaboré le programme de la Nupes, ils sont tombés d’accord pour “mettre fin au cours libéral et productiviste de l’Union européenne” et impliquer davantage celle-ci dans la lutte contre le réchauffement climatique.

“La Nupes est très faible”

Dès lors, comment l’alliance au sein de la Nupes peut-elle survivre si ses membres désertent à la première élection? “La Nupes est très faible car ses membres n’ont pas créé une force politique commune et intégrée au niveau local et national, sauf à l’Assemblée où les députés ont appris à travailler ensemble. Et elle va rester faible”, poursuit Rémi Lefebvre. Le simple fait que les socialistes, les écologistes, les insoumis et les communistes aient organisé leurs universités d’été respectives fin août, le même week-end, aux quatre coins du pays, en dit long sur la fragilité des liens noués…

De là à imaginer qu’elle implose et disparaisse du champ politique? Possible. Le chef de file des communistes, Fabien Roussel, aurait confié récemment que “la Nupes est un boulet, une camisole et un échec”. Elle n’est en tout cas plus que l’ombre d’elle-même. “In fine, ce sera peut-être Jean-Luc Mélenchon qui prendra l’initiative de mettre fin à l’alliance”, estime le politologue. Qu’il est loin le temps où tous les membres de la coalition de gauche se réunissaient sous la bannière “Gouverner demain!” lors d’un meeting à la Bellevilloise, à Paris. C’était en avril 2023…