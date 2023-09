Quand la police britannique est appelée pour empêcher un meurtre rituel de masse et tombe sur un cours de yoga

Mais, une fois arrivés sur place, les policiers ont saisi l’ampleur de la méprise. Tombant nez à nez avec Millie Laws, professeure de yoga de 22 ans, et ses élèves, ils ont compris qu’ils interrompaient un cours.

”Ils [les étudiants] étaient allongés avec des couvertures sur eux, les yeux fermés. Il faisait très sombre à l’intérieur. J’avais juste des bougies et de petites bougies allumées dans toute la pièce, et je marchais en jouant de mon tambour”, a expliqué la professeure.

Tandis que la leçon suivait son cours, “un couple avec des chiens est venu à la fenêtre et regardait à l’intérieur, mais ils sont partis très rapidement et je n’y ai pas prêté attention”, raconte Millie. “Je n’ai su que plus tard que ces personnes ont appelé en disant qu’il y avait un tueur en série, qu’ils portaient une robe et qu’ils marchaient sur toutes les personnes, et que cela ressemblait à une sorte de rituel, et que les gens allongés par terre étaient en réalité morts.”

Le “rituel” auquel le couple assistait était en fait la phase de Shavasana, autrement dit de relaxation, du cours. “Je suis sûre que leur imagination s’est emballée avec ce qui se passait”, s’est amusée la professeure de yoga.

Le bâtiment, qui met régulièrement à disposition une salle pour les cours, s’est également exprimé en précisant “ne faire partie d’aucun culte fou ni de clubs bizarres”.

La police a brièvement commenté la situation : “Les agents sont intervenus, et nous sommes heureux de signaler que tout le monde était sain et sauf.”