C’est là que la situation devient dramatique. En effet, le jeune homme et sa moto sont dissimulés par la végétation qui borde la route et sont invisibles aux yeux des automobilistes, comme le rapport Het Laatste Nieuws.

La solution, douloureuse, s’impose au motard : ramper jusqu’à ce que quelqu’un le voie. Avec plusieurs fractures, sans eau ni nourriture, le Flamand va passer 48h à tenter de rejoindre la bande d’arrêt d’urgence. Ses efforts ont fini par payer dimanche après-midi quand il a enfin rejoint l’autoroute.

Ensuite, Diego Rodriguez, un Français de 18 ans, l’a brièvement aperçu. Roulant à vive allure, il n’a pu que voir “quelque chose bouger”. Malgré le lieu et la vitesse, il a décidé de se garer pour vérifier. C’est ainsi qu’il est tombé sur le Flamand, en piètre état, gisant au bord de la route. Le jeune homme était assoiffé et affamé et a donc demandé “si j’avais quelque chose à boire et à manger”. Il a ensuite voulu enlever son casque, mais Diego Rodriguez s’est montré prudent : “J’ai refusé. Je préférais attendre l’arrivée des secours.”

Par la suite, le Flamand a été transporté en hélicoptère jusqu’à l’hôpital de Montpellier et ses jours ne sont plus en danger.