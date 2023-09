En effet, nos confrères du Figaro annoncent que les gendarmes de la section de recherche de Marseille vont élargir leurs investigations dans un rayon de 20 kilomètres. Le quotidien français indique qu’il s’agit d’un élargissement au niveau judiciaire, et non pas des recherches de terrain à proprement dit.

Cette enquête va donc s’élargir sur un rayon de 20 kilomètres et toutes les communes situées dans ce périmètre vont devoir rendre la liste des personnes inscrites sur les registres des hôtels, des campings ou encore des résidences locatives.

Le but étant de vérifier si les identités des personnes inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou connues des services de police étaient présentes dans le secteur au moment des faits.

Plus les jours passent, plus les espoirs de retrouver le petit Emile vivant s’amenuisent. Le procureur de la République d’Aix-en-Provence a quant à lui assuré être sur plusieurs pistes. “L’enquête n’est pas au point mort, on continue à exploiter des pistes”.

Les parents d’Émile ont quant à eux lancé vendredi un nouvel appel à prier.