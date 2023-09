Terminus d’une nouvelle Route de la soie, Duisbourg n’a pas réalisé son rêve de "ville chinoise d'Allemagne"

Depuis bientôt dix ans, cette ville, hub d’entreprises de logistique, voit arriver de Chine des trains entiers livrant composants électroniques et autres éléments industriels qui, une fois déchargés, partent pour le reste de l’Allemagne et de l’Europe, en bateau ou camion. Duisbourg est, en effet, le terminus de l’une des "nouvelles Routes de la soie", un projet lancé le 8 septembre 2013 par Pékin. Six mois plus tard, le président Xi Jinping en personne visitait cette ville de 500 000 habitants.

Un projet avant tout chinois

Désormais, 30 trains arrivent en moyenne chaque semaine en provenance de 14 centres industriels chinois. Près de 120 entreprises chinoises se sont installées dans la ville où elles emploient 1 600 personnes. "Cette route de la soie n'est pas un projet de Duisbourg ni même européen, c'est un projet voulu par les autorités chinoises, mais nous en avons massivement profité", estime Markus Teuber, chargé à la mairie des relations avec la Chine. "Si on compare les 200 000 conteneurs de 20 m3 qui arrivent de Chine chaque année, aux 4,3 millions de conteneurs au total pour le port de Duisbourg, cela ne représente, toutefois, qu'une petite partie de l'activité. Mais une petite partie très intéressante", explique celui qui fut le directeur du port.

Positif, ce commerce ne doit pas être exagéré, comprend-on au fil des rencontres dans la ville. Le message contraste avec l'enthousiasme du départ lorsque le maire avait espéré que sa ville deviendrait "la ville chinoise d'Allemagne". Certes, on y compte 2 000 étudiants chinois et quelques restaurants et magasins spécialisés, mais on est loin d'une Chinatown duisbourgeoise.

Des espoirs largement déçus

Car le soufflé est retombé, comme le reconnaît Johannes Pflug. Cet ancien député fédéral a été le premier en charge des relations entre Duisburg et la Chine. Désormais déchargé de toute fonction officielle, il tire un bilan nuancé de cette aventure. "Oui, il y a eu une vraie euphorie au départ. Les résultats n'ont toutefois pas été à la hauteur des attentes initiales, des miennes notamment, en 2014 ou 2015. J'ai toujours cru qu'il y aurait plus de retombées économiques. Il y en a eu mais pas dans les proportions que j'espérais. Les grandes entreprises chinoises ne se sont pas vraiment installées à Duisbourg", constate-t-il.

Un concurrent

À quoi ressemblera la situation dans dix ans ? Personne à Duisbourg n’ose faire de pronostics car le contexte politique s’est tendu avec Pékin. Les autorités à Berlin veulent réduire leur dépendance envers leur premier partenaire économique, qualifié aussi de concurrent systémique, et la petite ville de Duisburg n’échappe pas aux débats.

"Quand je regarde ce que nous avons réalisé à Duisbourg, je ne peux pas dire que nous avons commis des erreurs", nuance Markus Teuber. "Nous avons utilisé les niches qui nous ont été offertes, et nous n'avons créé aucune dépendance économique, aucun problème particulier avec l'installation des entreprises chinoises. La Chine n'a pas investi un seul euro dans les infrastructures portuaires. Le port nous appartient toujours à 100 %", commente-t-il.

Deux projets abandonnés

Si Duisburg se targue d’avoir protégé ses infrastructures stratégiques, contrairement à la Grèce par exemple avec la vente du port du Pyrée, le débat a fait rage à Duisbourg. Le chinois Cosco a un temps voulu acheter 30 % des parts d’un dixième terminal portuaire. Le dossier est tombé à l’eau en plein débat national sur la présence chinoise, sans que Cosco n’ait communiqué publiquement sur les raisons de cet échec.

Même chose avec Huawei. Ce prestataire d'équipements de la 5G a signé en 2018 un protocole d'accord avec Duisbourg pour l'aider à devenir une "smart city", c'est-à-dire une ville connectée. Le projet a fait "pschitt", officiellement pour des raisons techniques, officieusement à cause des pressions politiques. Dans ce contexte, Duisburg ne prévoit donc plus d'envolée du commerce avec Pékin. Elle aimerait plutôt diversifier ses relations commerciales. Un autre défi de taille.