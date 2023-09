Qui est Kimberley Atheba, cheffe d’orchestre de la nouvelle édition de la Session Lead ?

La neuvième édition de la Session Lead (pour "Leaders d’espérance, ambition pour demain") débute ce mercredi 13 septembre et a pour thème "Rends l’ordinaire extraordinaire". Elle accueillera un panel de douze intervenants dont Sophie Wilmès, Axelle Fischer, Marguerite Barankitse, Pierre-Michel Cattoir, Gilles Ledure, Patrick Dupriez…

Depuis cette année, c'est Kimberley Atheba qui en est la cheffe d'orchestre. Assistante à la KULeuven, diplômée en relations internationales à l'UCLouvain après être passée par l'Université Saint-Louis, âgée de 26 ans et originaire d'Ixelles, Kimberley Atheba a participé à plusieurs Session Lead. Chaque fois, raconte-t-elle, elle a apprécié le professionnalisme, l'humanité et la hauteur spirituelle des témoignages et des conseils qui étaient délivrés. Dans une ambiance conviviale, le Session Lead "offre cinq jours de réflexion et d'échanges durant lesquels chacun peut se recentrer sur ses idéaux, ses valeurs, ses rêves, ce qui le motive". La Session comprend également une dimension spirituelle, avec une messe tous les jours, "c'est donc aussi une retraite où l'on peut remettre sa vie dans les mains de Dieu", souligne celle qui est catéchiste à Ixelles. Si elle travaille durant près d'un an au sein d'une petite équipe pour organiser cette session, c'est qu'elle apprécie s'engager pour et avec une jeune génération "qui a une grande soif de sens et d'espérance", assure-t-elle. "Notre objectif est que nous puissions avoir foi en ce que nous pouvons réussir ensemble."