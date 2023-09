Une journaliste espagnole agressée sexuellement en plein direct, l’homme arrêté

En professionnelle, la jeune femme fait signe à l’homme de s’écarter lui stipulant qu’elle est en direct. Le journaliste en plateau interrompt immédiatement le direct, lui demandant si elle vient se faire toucher les fesses.

Isa Balado demande alors à l’homme aux lunettes de la laisser travailler : “Même si vous voulez demander sur quelle chaîne nous sommes, est-ce que vous avez vraiment besoin de me toucher les fesses ? Je fais une émission en direct et je travaille”, lui demande-t-elle choquée. Ce dernier nie, et finit par partir en lui caressant les cheveux. Alors qu’elle s’excuse pour reprendre le direct, Nacho Abad, le journaliste en plateau s’emporte à juste titre : “Ce type est un imbécile”.

À lire aussi

Toute la scène filmée en direct a fait vertement réagir sur les réseaux sociaux. Après avoir coupé le direct, l’émission a repris contact avec Isa Balado pour savoir comment elle se sentait. La journaliste a alors expliqué que l’homme était toujours dans la rue embêtant toutes les femmes qu’il rencontre : “Il fait la même chose avec chacune d’entre elles”.

La chaîne espagnole a alors alerté alors la police, qui s’est déplacée pour arrêter l’homme. Quelques minutes plus tard, la police a alors diffusé les images de l’arrestation.

Le groupe pour lequel travaille Isa Balado, “Mediaset España”, a publié un communiqué dans la foulée dans lequel il dit condamner “tout type de harcèlement ou agression” et adressant “son soutien total” à la journaliste après “cette situation absolument intolérable”.