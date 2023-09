Le discours soigneusement calibré Ursula von der Leyen lance la campagne des européennes

Ursula von der Leyen se garde bien, pour sa part, de dire si elle briguera un second mandat à la tête de la Commission. Son allocution d’une heure et deux minutes n’a pas apporté d’indices clairs à ce sujet. Si ce n’est qu’en comparaison avec le discours de 2022, dont l’Ukraine avait été le thème prioritaire – le sujet n’a cette fois été abordé qu’aux trois-quarts du speech – l’édition 2023 a davantage mis l’accent sur les affaires intérieures présentes et à venir, de l’Union. Et qu’elle n’aura pas marqué les esprits par son audace.

”Regardez où en est l’Europe aujourd’hui”

Si l’envie prenait à l’Allemande de rempiler, il est probable qu’elle obtiendrait un large soutien des chefs d’État et de gouvernement des Vingt-sept, prédisait récemment un diplomate d’un État membre. Serait-elle candidate qu’Ursula von der Leyen ne manquerait pas d’avancer un bilan dont elle s’est félicitée mercredi, face aux députés. “Lorsque je me suis présentée à vous, en 2019, avec mon programme pour une Europe verte, numérique et géopolitique, certains, je le sais, avaient des doutes”, a rappelé la présidente de la Commission à l’hémicycle. C’était avant les deux bouleversements de l’inattendue pandémie de Covid-19 et de l’agression de l’Ukraine par la Russie. “Mais regardez où en est l’Europe aujourd’hui”, a complété l’Allemande.

Et d’égrener la liste de ce qu’elle présente comme autant de succès : l’Union a pris une dimension géopolitique ; met en œuvre un Pacte vert (ou Green deal) “d’une ambition sans pareille” pour lutter contre le changement climatique et préserver la nature ; trace la voie de la transition numérique ; a créé un plan de relance post-pandémie de 800 milliards d’euros ; jeté les bases de l’Europe de la santé ; entreprend de réduire ses dépendances à des secteurs critiques, dont les hydrocarbures russes… “Elle a présenté un tableau très positif, mais si des citoyens ordinaires ont écouté ce discours, ils se seront demandé si c’est bien l’Union européenne dans laquelle ils vivent”, fait remarquer Janis Emmanouilidis, directeur des études du centre de réflexion bruxellois European policy centre. “Il aurait peut-être été opportun d’avoir une analyse un peu plus sobre de la situation dans laquelle nous nous trouvons”.

L’occupante du 13e étage du Berlaymont calcule que les institutions européennes ont “traduit en action plus de 90 % des orientations politiques” qu’elle avait présentées en 2019, appelant députés et États membres à “achever le travail”. Le compte du service d’études du Parlement européen ne coïncide pas avec ceux de la présidente von der Leyen : sur 600 initiatives annoncées, seuls 420 ont été soumises (soit 69 %), et un peu plus de la moitié ont été adoptées, avant d’aborder la dernière ligne droite de la législature. Plus de 170 propositions doivent encore être transformées en législation avant le printemps.

Le message des conservateurs a été reçu

Comme les États membres, le Parlement européen devra mettre les bouchées doubles. Or, depuis près d’un an, la “majorité von der Leyen” rassemblant le Parti populaire européen (PPE, droite et centre-droit), les socialistes et démocrates (S&D) et les libéraux de Renew présente des lézardes. En cause, notamment, le refroidissement du PPE vis-à-vis du Green deal, dont il ne conteste pas la nécessité mais juge le coût financier et réglementaire trop élevé pour les entreprises, les citoyens et les agriculteurs. Les récentes oppositions et réticences des élus PPE dans les dossiers de la restauration de la nature et de la qualité de l’air sont un message envoyé à Ursula von der Leyen, une des leurs, jugée trop peu attentive aux intérêts de leur électorat.

Le PPE a été reçu 5 sur 5 par l’Allemande qui aura besoin du soutien de sa famille politique pour être reconduite. Celle-ci a mis l’accent sur la dimension “économique et industrielle” de la nouvelle phase du Green deal. Elle a rendu “hommage aux agriculteurs” – dont le PPE est le parti, dixit son chef, Manfred Weber – et en insistant sur le fait “qu’agriculture et protection de la nature peuvent aller de pair”. La partie du discours consacrée à la compétitivité dans laquelle elle promet des propositions pour réduire de 25 % la charge administrative pour les PME a également ravi les conservateurs, mais aussi les libéraux de Renew.

La volonté de ne pas déplaire

À ceux qui, à gauche, exprimaient leur crainte que la Commission réduise la voilure sur les politiques climatiques et environnementales, Ursula von der Leyen a assuré qu’elle était “profondément, et personnellement engagée envers le Pacte vert, parce que je sais que c’est primordial pour notre survie et notre prospérité.” De quoi justifier les louanges adressées plus tôt par le Belge Philippe Lamberts, co-président des Verts qui estime que c’est grâce à “la vision, la persévérance et le leadership”, de la présidente de la Commission que l’UE a fait “du changement climatique une priorité absolue”.

”Elle a cherché à plaire à tout le monde, mais n’a pas parlé des contreparties” des politiques menées, observe Janis Emmanouilidis. “C’est tout aussi intéressant de voir qui elle a évité d’ennuyer”, ajoute le politologue. Ainsi, le volet du speech relatif à l’état de droit ne faisait aucune référence aux États membres qui se rendent coupables de violations de celui-ci – la Hongrie et le Pologne au premier chef, mais pas seulement. “L’Europe ne répond pas encore aux appels désespérés des juges polonais, des juges hongrois, de la presse indépendante et de la société civile. Je reste sidéré quand des procureurs italiens changent des États civils d’enfants et donc retirent des droits à des mères parce qu’elles sont lesbiennes ! ”, a déploré le Français Stéphane Séjourné, chef du groupe Renew. “L’état de droit est le ciment de l’Union européenne”, a répondu Mme von der Leyen. Qui a également assuré à la cheffe du groupe S&D, Iraxte Garcia-Perez, qu’il serait “inacceptable qu’un État membre (la Pologne ou la Hongrie, NdlR) reçoive les fonds de NextGen EU sans avoir entrepris les réformes” attendues.

Une vision floue de l’avenir de l’Europe élargie

A 300 jours de la fin de la législature, le discours était logiquement plus chiche en annonces significatives concernant des projets et des lancements d’initiatives. Ursula von der Leyen a cependant évoqué la nécessité pour l’Union de se préparer au grand changement que sera l’élargissement, à une échéance encore inconnue à quatre des pays des Balkans, à l’Ukraine et à la Moldavie.

Changer l’Europe, adapter ses politiques, oui. Quoi ? Quand ? Comment ? Et quid de la réforme du processus de décision ? Lequel, quoi qu’en dise la présidente, connaît des ratés dans une Union à vingt-sept et sera inadapté quand elle comptera plus de trente membres. L’Allemande ne s’est pas aventurée loin sur le sujet, qui fera l’objet de discussions au niveau des chefs d’État et de gouvernement. Elle a néanmoins indiqué, qu’à ses yeux, il n’y a pas lieu d’établir une priorité entre intégration et élargissement et que si la réforme des traités n’est pas à exclure, elle n’est pas un préalable au changement. Ce qui a fait réagir avec véhémence l’eurodéputé libéral belge Guy Verhofstadt, co-auteur d’un rapport parlementaire sur… la nécessité de changer les traités.

C’est un sujet inflammable dans les capitales de l’Union. Bien consciente de cette réalité, Ursula von der Leyen n’allait pas conclure un discours prudent à dessein, en prenant le risquant d’ouvrir une polémique.