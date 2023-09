Raphaël Glucksmann annonce sa candidature aux élections Européennes

Fera-t-il liste commune avec le PS, qui a acté le principe d'une liste autonome? "Ça me semblerait naturel de repartir ensemble et je pense que cela correspond aussi au désir des militants socialistes", répond-il.

Les militants socialistes doivent se prononcer début octobre pour ou contre une liste autonome du PS. Mais la question de la tête de liste, de la composition de cette liste et des alliances éventuelles avec d'autres partis n'est pas encore soumise au vote des militants.

Tête de liste avec le PS en 2019, il avait alors recueilli 6,2% des suffrages.

À l'époque chantre de l'union des gauches pour les Européennes, dont la création de Place publique se voulait la traduction, M. Glucksmann rappelle aujourd'hui l'existence d'"oppositions de fond" avec les communistes et les Insoumis, d'abord sur la question de l'Ukraine et de l'Europe de la Défense.

"Assumons-les", clame-t-il, se refusant à présenter à ce scrutin proportionnel à un tour une "gauche unie" qui ferait du "en même temps". "Pour l'Union européenne mais pas trop, pour l'Ukraine mais pas trop", a-t-il ironisé pour mieux s'opposer à cette hypothèse.

Il affirme par ailleurs avoir "tiré les leçons" de 2019 et préférer faire campagne que "passer (son) temps dans les salles obscures à discuter sans fin avec des appareils politiques".

Ce qui ne l'empêche pas de tirer ses flèches sur le groupe macroniste au Parlement européen qui, selon lui, "persiste dans l'impasse sociale et écologique de l'agriculture productiviste à travers la continuation d'une politique agricole commune favorisant les plus gros exploitants et les géants de l'agro-industrie".

Au sein du PS, beaucoup s'accordent à dire qu'il serait "un bon candidat", qui "a réussi à se faire identifier sur les sujets qu'il défend" au niveau européen, comme la cause des Ouïghours ou l'Ukraine.

La direction du parti précise qu'il faut d'abord discuter "de la ligne", tout en reconnaissant qu'il y a "des affinités évidentes" avec Raphaël Glucksmann.

Malgré les appels à l'unité de La France insoumise, les partis de la Nupes partent dispersés aux Européennes, chacun présentant sa propre liste.

"Cette annonce de candidature ajoute encore à la désunion en mettant artificiellement en avant des divergences caricaturées", a regretté auprès de l'AFP l'eurodéputée insoumise Manon Aubry. "82% des électeurs de gauche nous demandent d'arrêter les querelles boutiquières: il serait temps de les écouter", a-t-elle ajouté, en référence à un sondage Elabe de juin dernier selon lequel plus de quatre électeurs de Jean-Luc Mélenchon de 2022 sur cinq voteraient pour une liste unique Nupes.