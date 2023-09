Avec la crise de Lampedusa, la migration prend à nouveau l’Europe par surprise, alors qu’il s’agit “d’un phénomène structurel”

Jeudi soir, les autorités de Lampedusa ont déclaré l’état d’urgence, après l’arrivée par la mer d’environ 7 000 migrants en moins de 48 heures. Un chiffre qui dépasse de (très) loin les 4 00 places disponibles dans le centre de réception de l’île, qui compte elle-même à peine plus de 6 000 habitants. Situé entre la Sicile et la Tunisie, ce confetti de terre fait, depuis des décennies, office d’escale pour les migrants venant en Europe. “Lampedusa les a toujours accueillis à bras ouverts”, mais “nous avons atteint un point de non-retour et l’île est en crise”, déclarait jeudi le maire Filippo Mannino. La chaîne de télévision Rai a décrit plusieurs scènes de chaos à Lampedusa. Des migrants qui escaladaient les roches bordant les côtes. Une embarcation qui s’est renversée en pleine opération de sauvetage, faisant tomber à l’eau une mère guinéenne et son bébé, qui ne survivra pas. Des migrants qui se sont battus pour de la nourriture et des bouteilles d’eau, distribuées par la Croix-Rouge…

Des transferts sont organisés vers la Sicile pour désengorger l’île. Au niveau politique, Matteo Salvini, ministre des Transports, et la Première ministre Giorgia Meloni (tous deux d’extrême droite, mais de partis différents) pointent l’absence de solidarité européenne pour ne pas reconnaître l’échec de leur propre stratégie. Depuis janvier, environ 126 000 migrants ont débarqué en Italie. Jeudi, l’agence de garde-frontières européenne Frontex notait que le nombre d’arrivées par la route de la Méditerranée centrale a presque doublé (+96 %) comparé à 2022.

La Tunisie, point de passage et de fuite

Désormais, les départs se font surtout depuis la Tunisie, d’où sont partis les bateaux ayant débarqué à Lampedusa ces derniers jours. En cause : “la dérive autoritaire du président tunisien Saïed, son discours de haine contre les migrants et la criminalisation de la société civile menacent autant les Tunisiens que les ressortissants subsahariens vivant dans le pays”, explique Sara Prestianni, directrice de plaidoyer pour Euromed Rights (réseau d’organisations de défense des droits de l’homme). Historiquement présents en Tunisie, Guinéens et Ivoiriens cherchent aujourd’hui à fuir ce contexte, de même que les Tunisiens. Aux côtés de ces trois nationalités, l’on retrouve aussi sur cette route via l’Italie des personnes du Mali et du Burkina Faso, pays minés par les coups d’États, l’instabilité et la menace djihadiste. S’ajoute à cela le fait que la Tunisie commence à remplacer la Libye, comme porte vers l’Europe. “Les migrants connaissent aujourd’hui les horreurs de la Libye. La Tunisie est donc devenue un point de passage et un point de fuite”, précise Mme Prestianni.

guillement L'accord entre l'UE et la Tunisie ne marche pas. Forcément, puisqu’il ne fait que légitimer la dérive autoritaire tunisienne qui est l’origine et la cause même de l’augmentation des départs.

Poussée dans le dos par Rome, l’Union européenne a pourtant annoncé, le 16 juillet, un accord avec Tunis, qui devait tarir ces flux, en échange de plus d’un milliard d’euros d’aides européennes. Une victoire pour Giorgia Meloni, qui avait fait campagne en promettant un “blocus naval” en mer avant de miser plutôt sur la coopération avec la Tunisie. “Mais cet accord ne marche pas. Forcément, puisqu’il ne fait que légitimer la dérive autoritaire tunisienne qui est l’origine et la cause même de l’augmentation des départs”, estime Mme Prestianni, dont le constat est illustré par la crise à Lampedusa. L’experte ajoute qu’en Italie, la gestion de la migration a été bouleversée par “la criminalisation des ONG et le démantèlement du système d’accueil italien” que Giorgia Meloni a intensifiés.

La France et l’Allemagne se retrouvent aussi impactées par cette situation. La première a envoyé des renforts à la frontière italienne (sud-est), constatant une augmentation de 100 % des passages via les Alpes-Maritimes. La seconde a dit mercredi avoir suspendu les relocalisations de demandeurs d’asile depuis l’Italie, prévues pour aider ce pays en première ligne des flux migratoires. Berlin estime que Rome ne respecte pas ses obligations et refuse de récupérer les migrants qui ont poursuivi, de manière irrégulière, leur route jusqu’en Allemagne (on appelle cela les “mouvements secondaires”). En vertu du règlement de Dublin, c’est le pays par lequel un individu est entré dans l’UE – en l’occurrence l’Italie – qui doit lui offrir un accueil et de traiter sa demande d’asile. Ce qui donne le droit aux autres Etats membres de renvoyer des candidats à l’asile dans le pays de première entrée.

Un rôle de la Russie ?

L’Allemagne est aussi confrontée à une forte augmentation des arrivées (+77 % par rapport à 2022). Cela serait dû en partie à la “négligence” des pays entourant l’Allemagne (Pologne, République Tchèque, Suisse…) qui laissent les migrants passer plutôt que d’en assumer la responsabilité. Consciente de la paranoïa européenne à l’égard de la migration, la Russie est aussi suspectée d’alimenter ces flux, en ramenant des individus à Moscou avant de les envoyer vers l’UE, via son allié la Biélorussie. Minsk avait déjà instrumentalisé la migration en 2021 pour faire pression sur l’Union, à la suite des sanctions européennes contre la dictature biélorusse. À nouveau, la Lettonie enregistre un nombre record de personnes tentant de franchir ses frontières depuis la Biélorussie (892 cas en 7 jours). Jeudi, l’Estonie a dit envoyer des équipes de renforts à son voisin letton, pour l’aider à “contrer les activités hybrides” de Minsk.

Mais la pression se fait également ressentir ailleurs en Europe. La Grèce constate une hausse des arrivées depuis la Turquie – pays avec lequel l’UE a également conclu un accord migratoire en 2016. Si fin juin 4 000 migrants étaient enregistrés dans les camps des îles grecques de Lesbos, Chios, Samos, Leros et Kos, à peine deux mois plus tard, ce chiffre s’élève à 9 137 personnes.

Même constat en Espagne, où le nombre d’arrivées de migrants aux îles Canaries a plus que triplé pour atteindre 2 891 personnes au cours des deux premières semaines de septembre, d’après Reuters.

Un phénomène structurel

Selon Frontex, le nombre de franchissements irréguliers des frontières de l’UE a augmenté de 18 % en 2023 pour atteindre plus de 232 350. Soit le total le plus élevé pour la période janvier-août depuis 2016. Entre instrumentalisations politiques, dérives autoritaires, persécutions, conflits, pauvreté et conséquences du changement climatique, les causes de ce phénomène sont multiples. Mais celle d’un sentiment de crise est le même, à savoir “l’absence de vision pour gérer la migration” en Europe, observe Mme Prestianni. “La droite tentera de créer l’idée du spectre de l’invasion. En réalité, on ne cesse de parler ‘d’émergence’en matière de migration alors qu’on est face à un phénomène structurel. Et que ce sont des chiffres qui pourraient être très bien absorbés au niveau européen s’il y avait la volonté d’un accueil partagé”.

Après des années de psychodrame, les Vingt-sept espèrent adopter le Pacte sur la migration et l’asile avant juin 2024, censé améliorer la politique commune en la matière et la solidarité. Reflet du très petit dénominateur commun entre les positions des États membres, ces réformes risquent cependant de ne pas mettre l’Europe totalement à l’abri d’une gestion chaotique de la migration.